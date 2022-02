Serie B: il Monza segna e Silvio Berlusconi festeggia con un bacio in tribuna Alla fine il big match della Serie B è andato al Pisa, ma il Monza era passato in vantaggio: in quel momento in tribuna il bacio tra Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina.

L’aveva promesso e Silvio Berlusconi sabato pomeriggio si è ripresentato puntuale in tribuna all’U-Power Stadium per il big match della Serie B tra il suo Monza, come l’ha definito anche su Instagram, e il Pisa. Alla fine i nerazzurri (pure) toscani hanno vinto in rimonta e il presidente onorario se n’è andato senza commentare.

Eppure il pomeriggio era cominciato bene con i biancorossi in vantaggio dopo una manciata di minuti (gol di Valoti) ed è stata in questa occasione che le telecamere hanno colto il momento in cui Marta Fascina, compagna e deputata di Forza Italia, ha baciato Berlusconi per festeggiare. ll tutto sotto lo sguardo di Adriano Galiani e di Paolo Berlusconi. In tribuna anche la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli e l’amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino.

Calcio Serie B Monza-Pisa - foto Buzzi/Ac Monza

(Foto by Chiara Pederzoli)

