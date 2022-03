Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie B: come acquistare i biglietti per Como-Monza Apre alle 16 di venerdì 25 marzo 2022 la vendita dei biglietti dedicata ai tifosi del Monza per il derby del 3 aprile con il Como.

Apre alle 16 di venerdì 25 marzo 2022 la vendita dei biglietti dedicata ai tifosi del Monza per il derby con il Como in programma domenica 3 aprile alle 15.30 allo Stadio Sinigaglia.

Il derby è stato segnalato dall’Osservatorio nazionale come partita a rischio e i residenti nella provincia di Monza e Brianza possono acquistare quindi biglietti solo nel settore ospiti.

I prezzi sono di 14 euro (+ 2 euro di prevendita) se presi online su Vivaticket e di 15 euro (più commissioni) nei punti vendita.

Sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso per il settore ospiti entro le ore 19 del giorno antecedente la gara.

Per accedere allo stadio servono la mscherina ffp2 e, per gli over 12, il Green pass.

