Serie B, “black week” all’U-Power Stadium: biglietti al 50% per Monza-Cosenza

Dopo l’happy sunday con la vittoria nel derby sul Como per il Monza è in arrivo la black week: prezzi speciali per Monza-Cosenza con tutti i settori dell’U-Power Stadium in vendita al 50%. La partita si gioca martedì 30 novembre alle 20.30 ed è valida per la giornata 15 di Serie BKT.

I biglietti sono in vendita dalle 10 di mercoledì 24 novembre online sul sito Vivaticket, nei punti vendita Vivaticket. E poi venerdì 26 e lunedì 29 novembre alla biglietteria Sud dell’U-Power Stadium dalle 13 alle 18. Martedì 30 novembre dalle 13 alle 19.

I prezzi. Tribuna Centrale – Settori D, E, F, G, H, L, M, N, P, Q, R, Ridotto Black Friday: 25,00 euro; Tribuna Laterale NORD – SETTORI S, T, U, Ridotto Black Friday: 12,50 euro; Ridotto Black Friday Under 18: 5,00 euro; Tribuna Laterale SUD – Settori A, B, C, Ridotto Black Friday: 12,50; Ridotto Black Friday Under 18: 5,00; Curva Sud Davide Pieri, Ridotto Black Friday: 6,00, Ridotto Black Friday Under 18: 4,00; Curva Nord, Ridotto Black Friday: 6,00; Ridotto Black Friday Under 18: 4,00. Settore Ospiti, Ridotto Black Friday: 6,00.

Sabato 27 novembre alle 14 il Monza è in campo ad Ascoli: uno scontro diretto per la classifica, entrambe sono a 21 punti.

