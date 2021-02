Serie B: Balotelli tra i convocati per la trasferta di Vicenza, c’è D’Errico Il Monza che martedì 9 febbraio affronta il Vicenza, a a domicilio (ore 19, diretta su www.ilcittadinomb.it) per la 22esima giornata della serie B: c’è di nuovo D’Errico e torna in gruppo Mario Balotelli. Turno di riposo per Boateng.

Al termine della rifinitura a Monzello, mister Brocchi ha diramato la lista dei 24 convocati 24 giocatori: Lamanna, Donati, Anastasio, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Scozzarella, Maric, Ricci, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Balotelli, Mota Carvalho, Diaw, D’Alessandro, Pirola.

Indisponibile Paletta e squalificato Bellusci, dopo l’ammonizione rimediata da diffidato contro l’Empoli.

