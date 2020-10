Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie B: altri quattro casi, salgono a nove i positivi nell’Ac Monza Quattro nuovi casi di positività e sale quindi a nove il numero dei casi positivi nel gruppo squadra dell’Ac Monza. Si tratta di sette giocatori e due membri dello staff che si trovano in quarantena a domicilio.

Sale a nove il numero dei casi positivi nel gruppo squadra dell’Ac Monza. Si tratta di sette giocatori e due membri dello staff che si trovano in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Le ultime quattro positività (tra cui due calciatori) sono state riscontrate dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguito.

Nei giorni scorsi erano stati comunicati i primi due casi, in seguito ai quali era stata annullata l’amichevole con il Chiasso, e poi altri tre. Con i quattro nuovi il totale sale a nove, tutti in buone condizioni generali e per lo più asintomatici.

Tutti gli altri giocatori, negativi al tampone, continuano ad allenarsi come da protocollo federale. Martedì è prevista una sessione al pomeriggio, in vista della sfida casalinga al LR Vicenza di sabato 17 ottobre alle 14 all’U-Power Stadium.

© RIPRODUZIONE RISERVATA