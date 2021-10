Monza calcio, visita a Monzello di Galliani che segue l’allenamento con Stroppa e Antonelli Visita di Adriano Galliani a Monzello, per seguire da vicino gli allenamenti del Monza calcio in compagnia del ds Filippo Antonelli e di mister Giovanni Stroppa.

Il momento è quello che è, con una classifica che langue e i risultati che non arrivano. La sfida con il Parma a,ltra grande delusa del campionato di serie B, di domenica 17 ottobre si avvicina. Sabato di allenamento a Monzello con sorpresa per i giocatori del Monza calcio che hanno ricevuto la seconda visita della settimana di Adriano Galliani. L’amministratore delegato ha seguito la seduta di lavoro dei biancorossi insieme al direttore sportivo Filippo Antonelli e a mister Giovanni Stroppa.

Alle 10 tutti pronti in campo per l’attivazione motoria. Poi spazio a un gioco di posizione e ad esercitazioni uno contro uno e due contro due. Infine un mini torneo triangolare vinto dalla squadra azzurra. Ancora lavoro differenziato per Valoti. La squadra usufruirà ora di due giorni di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì alle 14, quando a Monzello inizierà la settimana di Parma-Monza, in programma domenica 17 ottobre alle 16.15 allo stadio Tardini.

