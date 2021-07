La Curva Pieri incontra a Monzello D’Errico: «Ciao Capitano, affetto e stima non si possono comprare» Una delegazione di tifosi della Curva Pieri ha incontrato, nella mattinata di sabato 10 luglio, l’ex capitano del Monza Andrea D’Errico, ceduto al Bari.

No, la cessione di Andrea D’Errico al Bari (già argomento di un duro comunicato da parte dei supporter) proprio non è andata giù al tifo organizzato monzese. Nella mattinata di sabato 10 luglio, in occasione dell’ultima visita a Monzello per l’ex capitano, che ha potuto così salutare gli ex compagni e lo staff biancorosso, una delegazione della Curva Pieri ha incontrato D’Errico fuori dai cancelli del centro sportivo. Insieme hanno scattato anche una foto a ricordo dell’incontro. «Affetto e stima non si possono comprare!!! - hanno scritto sui social i tifosi biancorossi - . Ciao Andrea grazie per tutto quello che hai fatto in questo 6 anni, ci hai regalato emozioni e vittorie, gol e corse sotto la curva, era doveroso venirti a salutare per farti capire che la vera Monza, quella che ti ha seguito in ogni dove, ti è grata e ti porterà sempre nel cuore».

Lo striscione dedicato a D’Errico

Ora, per D’Errico, è tempo di iniziare una nuova avventura nell’ambizioso Bari di De Laurentiis. Sempre i tifosi biancorossi hanno srotolato uno striscione dedicato a D’Errico ma contenente anche un messaggio verso la proprietà (Berlusconi) e la dirigenza (Galliani): «Non si ammaina una bandiera!!! Ultimo baluardo di una fede vera».

