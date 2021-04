Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giocatori del Monza al Casinò di Lugano, la società: «Peccato di ingenuità, hanno riconosciuto l’errore» Otto giocatori del Monza in gita al Casinò di Lugano nel pomeriggio di lunedì, dopo l’allenamento. La nota ufficiale della società: «Senz’altro una leggerezza averlo fatto in questo periodo. Hanno peccato di ingenuità e hanno riconosciuto l’errore».

“L’AC Monza ha appreso dagli organi di stampa che ieri pomeriggio, al termine dell’allenamento, alcuni calciatori si sono recati al Casinò di Lugano. Non è vietato recarsi in Svizzera; è però stata senz’altro una leggerezza averlo fatto in questo periodo. I predetti calciatori intendevano trascorrere insieme qualche ora libera del pomeriggio. Hanno peccato di ingenuità e hanno riconosciuto l’errore”.

La società biancorossa ha commentato con una nota ufficiale l’indiscrezione rilanciata dal sito internet Calciomercato.com lunedì sera: nel pomeriggio otto giocatori dopo l’allenamento avevano raggiunto il Casinò in Svizzera giocando in una sala privata. La notizia della gita fuoriporta è girata e si è accesa la polemica a pochi giorni dalla ripresa del campionato di serie B, che vede il Monza al quarto posto e sabato 1 maggio è atteso dalla trasferta sul campo della Salernitana.

“L’AC Monza ha prontamente comunicato l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento e continua a osservare il protocollo anti Covid-19 della Figc, che prevede che i calciatori possano svolgere le loro attività sottoponendosi a tamponi periodici”, conclude la nota della società.

