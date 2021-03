Calcio: tre monzesi in nazionale per l’Europeo Under 21 Convocazioni in nazionale per i monzesi Frattesi, Pirola (Italia) e Dany Mota (Portogallo) per la fase a gironi dell’Europeo Under 21, che si svolgerà dal 24 al 31 marzo in Slovenia e Ungheria.

Convocazioni in nazionale per i monzesi Frattesi, Pirola e Dany Mota. Davide Frattesi e Lorenzo Pirola sono nella lista dei convocati del ct Paolo Nicolato per la fase a gironi dell’Europeo Under 21, che si svolgerà dal 24 al 31 marzo in Slovenia e Ungheria.

Il raduno è sabato 20 e domenica 21 marzo al Centro di Preparazione olimpica di Tirrenia.

Per il centrocampista romano classe ’99 è una conferma, dopo le sei presenze con due gol all’attivo, mentre il difensore monzese classe 2002, si è guadagnato la convocazione dopo il debutto del 13 ottobre.

L’Italia ha un programma di tre gare, nel Gruppo B, in Slovenia: Repubblica Ceca-Italia il 24 marzo alle 18 a Celje, Spagna-Italia il 27 marzo alle 21 a Maribor, Italia-Slovenia il 30 marzo alle 21 a Maribor.

Le prime due classificate dei quattro gironi staccheranno il pass per la fase finale ad eliminazione diretta, in programma in Ungheria e Slovenia dal 31 maggio al 6 giugno.

L’attaccante Dany Mota Carvalho è stato chiamato dal ct Rui Jorge nel Portogallo con ha già 11 presenze e 4 reti. Il Portogallo Under 21 giocherà nel Gruppo D: Portogallo-Croazia il 25 marzo alle 21 a Capodistria; Portogallo-Inghilterra il 28 marzo alle 21 a Lubiana; Svizzera-Portogallo il 31 marzo alle 18 a Lubiana .

