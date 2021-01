Calcio serie B, i convocati di Brescia-Monza: niente ritorno a casa per Balotelli Non ci sarà Mario Balotelli nel match in programma lunedì 24 allo stadio Rigamonti di Brescia contro le rondinelle. Ecco i 22 convocati da mister Brocchi.

Al termine della rifinitura a Monzello di domenica 24 gennaio, mister Brocchi ha convocato 22 giocatori per Brescia-Monza, gara valida per la 19esima giornata di Serie BKT, in programma lunedì 25 gennaio alle 21 allo stadio Rigamonti. A parte Balotelli, Paletta e Scozzarella, indisponibili anche Pirola (affaticamento), e Ricci che seppur tornato in gruppo Brocchi non ha intenzione di rischiare. Si punta ad averlo a disposizione a partire da martedì.

Di seguito la lista completa:

Lamanna, Donati, Anastasio, Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Mota Carvalho.

