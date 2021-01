Serie B, il LIVE di Brescia-Monza: Balotelli, contestato, in tribuna con Galliani Monza in campo allo stadio Rigamonti di Brescia per il posticipo della 19° giornata di serie B. Fischio d’inizio alle 21. I biancorossi in campo per cercare l’aggancio alla Salernitana al secondo posto. Intanto, risoluzione del contratto per Marin, che torna alla Dinamo Zagabria. Fuori dallo stadio, striscioni contro Mario Balotelli

12’pt- Fase a flipper della gara, con la palla mai ferma e la velocità che regala qualche brivido e qualche imprecisione. Squadre abbastanza lunghe, con il Brescia che ci prova con i traversoni e il Monza che passa di nuovo dalla sinistra con Mota, che salta di forza Mangraviti e taglia l’area con un rasoterra che non trova deviazioni



10’pt- La porta la trova ora Bettella, che da fuori area scarica un sinistro su cui Joronen si oppone in due tempi



8’pt- Sul corner di Carlos Augusto, Barillà a botta sicura di controbalzo, ma la difesa locale mura



7’pt- Buon gioco di gambe di Mota sulla sinistra, che affonda e mette in mezzo: Mangraviti si rifugia in angolo



5’pt- Intanto in tribuna, Balotelli gioca la sua partita con la pazienza: in una tribuna praticamente deserta, una radio locale commenta a poco più di due metri da lui i suo look, il suo comportamento e i suoi trascorsi, in modo tutt’altro che affabile. Ma Balotelli per ora incassa senza neanche degnare di uno sguardo



3’pt- Subito un giallo per Van de Looi, che atterra Gytkjaer, bravo a liberare l’area dopo una pressione bresciana nata da un errore in disimpegno di Bettella e maturato con il cross di Karacic, su cui Di Gregorio è bravo a uscire di pugno prima dell’arrivo di Donnarumma



2’ pt- Subito una buona pressione del Monza, con il Brescia costretto a rintanare nella propria metà campo



1’pt- Partiti. E al fischio di inizio arrivano in tribuna Adriano Galliani e Mario Balotelli



Ci sono 2 gradi al Rigamonti e le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.



Pochi minuti al fischio d’inizio. Prima del match rimbalzano nuove voci sul fronte mercato, con D’Alessandro che attende ormai solo l’annuncio e firma nella giornata di martedì e con Rigoni che ormai ha preso la strada di Pescara. Oltre ovviamente al rientrante Anastasio, già oggi in panchina, e in attesa sempre di un possibile colpo a effetto che chiuda la sessione con il botto, in perfetto stile Adriano Galliani.



Le formazioni.

Brescia: Joronen, Papetti, Chancellor, Mangraviti, Karacic, Bisoli, De Looi, Martella, Spalek, Donnarumma, Aye. A disposizione: Andrenacci, Zmrhal, Ghezzi, Labojko, Ragusa, Jagiello, Dessena, Verzeni, Fridjonsson. All: Dionigi

Monza: Di Gregorio, Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto, Barberis, Bettella, Barilà, Gytkjaer, Boateng, Mota Carvalho. A disposizione: Lamanna, Sommariva, Anastasio, Fossati, D’Errico, Scaglia, Armellino, Maric, Colpani, Sampirisi, Lepore. All: Brocchi

Arbitro: Massimi di Termoli



Monza in campo allo stadio Rigamonti di Brescia per il posticipo della 19° giornata di serie B. Fischio d'inizio alle 21. Sono 56 i precedenti tra Brescia e Monza in Serie B, per un bilancio di 22 successi delle Rondinelle, 15 dei brianzoli e 19 pareggi.





Lo striscione apparso fuori dal Rigamonti

Non ci sarà Mario Balotelli, che a Brescia aveva giocato le sue ultime partite prima di accasarsi in biancorosso. E fuori dallo stadio sono comparsi striscioni degli ultrà locali proprio contro di lui:

Ultima partita del girone di andata di B, con il Monza scende in campo per tentare l’aggancio alla seconda posizione della Salernitana, che precede un Cittadella ancora con una partita da disputare. La capolista Empoli, fermata sul 2-2 a Lecce, guida il gruppo con un margine di quattro punti.

Il Brescia da parte sua, dopo l’impresa esterna sul campo della Spal, arriva alla sfida di questa sera dopo il ko interno con il Vicenza alla prima gara dell’anno e reduce dalla sconfitta di Pisa nel turno precedente.

L’ultima vittoria monzese in casa delle Rondinelle risale al marzo ‘89, con lo 0-1 firmato Salvadé. Da allora, solo tre sconfitte e cinque pareggi. Sono i biancoazzurri a vantare un miglior bilancio negli scontri diretti, con 22 vittorie a 15 e 19 sfide concluse in parità.

Nelle ultime otto partite di campionato, il Monza ha segnato almeno due gol in sette occasioni, con una media di 2.3 reti a partita, per un totale di 18 centri. Solo Atalanta e Inter, nei campionati di A e B, sono riuscite a far meglio dall’11 dicembre in avanti.

Il Brescia legge queste statistiche consapevole di aver incassato almeno una rete nelle ultime 15 partite.

Intanto, proprio alla vigilia della partita, la società brianzola ha comunicato la risoluzione consensuale del prestito di Antonio Marin, che torna alla Dinamo Zagabria, da cui era arrivato lo scorso ottobre a titolo temporaneo annuale. La sua esperienza in biancorosso si chiude con sette presenze.

IL PREPARTITA

