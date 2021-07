Ac Monza, tecnologia e tradizione per le nuove divise: torna la banda verticale sui pantaloni Confermata per il terzo anno la collaborazione con lo sponsor tecnico Lotto: tessuto tecnologico e tradizione per la nuova divisa che debutta sabato 31 luglio nel Trofeo Berlusconi. Confermati tutti gli sponsor.

Debutta sabato sera in occasione del Trofeo Berlusconi: è la nuova divisa dell’Ac Monza che, alla terza stagione di collaborazione con Lotto Sport Italia, per il 2021/2022 lancia un messaggio di sostenibilità e tutela dell’ambiente grazie a una ricerca su materiali e tessuti

Per le nuove divise biancorosse, l’azienda veneta ha utilizzato un particolare tessuto innovativo in Polyester Biodegradable. La tradizione biancorossa invece torna grazie alla banda verticale sul pantaloncino.

Ac Monza Serie B nuova maglia stagione 2021-2022

“Un tratto distintivo unico e prezioso della storia dell’AC Monza reso celebre nella stagione 79/80, terminata al quinto posto in Serie B con 42 punti e a sole 3 distanze dalla promozione. Quella stagione passerà alla storia come l’ultima del grande presidente Cappelletti e segnerà la fine del periodo d’oro che ha fatto sognare la Brianza e non solo a fine anni ’70”, sottolinea una nota della società.



I ragazzi di Mister Stroppa indosseranno per la prima volta il nuovo KIT il 31 Luglio contro la Juventus in occasione del 25° Trofeo Luigi Berlusconi.

Sulla divisa saranno presenti tutti i partner della stagione precedente, a conferma di quanto sia rimasta immutata la fiducia verso il progetto AC Monza: l’Official Sponsor WithU (sul petto), il Naming Sponsor U-Power (sotto il collo). E poi in veste di Sleeve Sponsor confermata la presenza di Febal Casa, cosi come gli storici partner Pontenossa e Dell’Orto rispettivamente come Back Jersey Sponsor e Shorts Sponsor. A completare il quadro delle personalizzazioni, la ruota dentata dell’Autodromo Nazionale Monza, sotto il colletto per il terzo anno consecutivo in veste di City Partner e la grande novità rappresentata dal font scelto per numeri e cognomi dei calciatori, “stampato con uno speciale effetto Flexnet a nido d’ape che impreziosisce ulteriormente la divisa”.

“Per la quarantesima partecipazione al campionato di Serie B nella storia dell’AC Monza abbiamo voluto rendere omaggio alla nostra tradizione. La banda verticale che scende dalla maglia per continuare sul pantaloncino è una caratteristica che ci contraddistingue e riporta la mente a quel Monza che faceva sognare intere generazioni. Faccio i complimenti a Lotto Sport Italia perché la divisa rispecchia le nostre indicazioni sia sul design, sia sui materiali utilizzati. Vogliamo ripagare la fiducia mostrata da tutti i nostri sponsor che già nel mese di giugno avevano manifestato la volontà di continuare il percorso insieme”, dice l’amministratore delegato Adriano Galliani.

Lotto accompagnerà la squadra brianzola in qualità di Technical Sponsor per tutte le squadre, dalla prima alle giovanili.

