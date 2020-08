Volley Serie A1 femminile: esordio in casa con il Busto per la Saugella Monza Regular Season: ostilità al via il 20 settembre all’Arena ma la stagione per la Saugella inizierà ufficialmente il 29 o 30 agosto quando si confronterà in casa per la Supercoppa Italiana contro la Bosca San Bernardo di Cuneo.

Prenderà il via nel week-end del 19 e 20 settembre il nuovo campionato di serie A1 femminile di volley che vede tra le protagoniste la Saugella di Monza: il calendario per la stagione 2020-2021 è stato ufficializzato da parte della Lega e per la formazione monzese l’esordio sarà il 20 settembre all’Arena di Monza, con Busto Arsizio. La prima trasferta, invece, sarà il 27 settembre a Cuneo. Il turno di riposo per Monza è previsto alla sesta giornata.

Tredici le squadre partecipanti per 26 giornate complessive di Regular Season. La 13esima classificata retrocederà in Serie A2. Ai PlayOff Scudetto si qualificheranno quindi le prime 12 squadre classificate al termine della Regular Season: le prime 4 accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dal 5° al 12° posto effettueranno un turno di ottavi di finale su gare di andata e ritorno ed eventuale golden set. Le quattro vincenti raggiungeranno le prime 4 e si sfideranno nei quarti, al meglio delle tre gare. Le semifinali, con accoppiamenti da tabellone, si disputeranno al meglio delle tre gare. La finale, invece, si disputerà al meglio delle cinque gare.

Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, invece, si qualificheranno per la Coppa Italia, accoppiate secondo gli abbinamenti 1-8, 4-5, 2-7 e 3-6 e si affronteranno nei quarti di finale su gare di andata e ritorno (2 e 6 dicembre). Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma il 23 e 24 gennaio.

Monza, però, aprirà ufficialmente la propria stagione sportiva il 29 o 30 agosto quando si confronterà in casa per la Supercoppa Italiana contro la Bosca San Bernardo di Cuneo, nel match valido per il primo turno della manifestazione che vedrà ai nastri di partenza tutte le squadre della Serie A1 2019-20 regolarmente iscritte al prossimo campionato. L’Imoco Conegliano, vincitrice della Coppa Italia a febbraio, è qualificata di diritto alla Final Four, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre a Vicenza. Le altre squadre si sfideranno su un doppio turno a eliminazione diretta, da disputarsi sui campi di gioco delle migliori classificate secondo l’ultima graduatoria valida della passata stagione, per eleggere le tre sfidanti. La Unet E-Work Busto Arsizio, a causa della non iscrizione di Filottrano e Caserta, entrerà in gioco al secondo turno. La vincitrice tra Saugella e Cuneo, nel secondo turno della Coppa in programma martedì 1 o mercoledì 2 settembre, affronterà la squadra che si imporrà tra Scandicci e Brescia.

IL CALENDARIO DELLA SAUGELLA MONZA NELLA SERIE A1 2020/2021

1^ GIORNATA

ANDATA 20 settembre 2020 – RITORNO 29 novembre 2020

Saugella Monza – Unet E-Work Busto Arsizio

2^ GIORNATA

ANDATA 27 settembre 2020 – RITORNO 13 dicembre 2020

Bosca S.Bernardo Cuneo – Saugella Monza

3^ GIORNATA

ANDATA 4 ottobre 2020 – RITORNO 20 dicembre 2020

Saugella Monza – Il Bisonte Firenze

4^ GIORNATA

ANDATA 11 ottobre 2020 – RITORNO 27 dicembre 2020

Saugella Monza – Igor Gorgonzola Novara

5^ GIORNATA

ANDATA 14 ottobre 2020 – RITORNO 10 gennaio 2021

Reale Mutua Fenera Chieri – Saugella Monza

6^ GIORNATA

ANDATA 18 ottobre 2020 – RITORNO 17 gennaio 2021

Riposa: Saugella Monza

7^ GIORNATA

ANDATA 25 ottobre 2020 – RITORNO 31 gennaio 2021

Imoco Volley Conegliano – Saugella Monza

8^ GIORNATA

ANDATA 28 ottobre 2020 – RITORNO 3 febbraio 2021

Saugella Monza – Zanetti Bergamo

9^ GIORNATA

ANDATA 1 novembre 2020 – RITORNO 7 febbraio 2021

Saugella Monza – Savino Del Bene Scandicci

10^ GIORNATA

ANDATA 4 novembre 2020 – RITORNO 14 febbraio 2021

Delta Despar Trentino – Saugella Monza

11^ GIORNATA

ANDATA 8 novembre 2020 – RITORNO 17 febbraio 2021

VBC èpiù Casalmaggiore – Saugella Monza

12^ GIORNATA

ANDATA 15 novembre 2020 – RITORNO 21 febbraio 2021

Saugella Monza – Bartoccini Fortinfissi Perugia

13^ GIORNATA

ANDATA 21 novembre 2020 – RITORNO 27 febbraio 2021

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Saugella Monza

