Volley, Saugella Monza abbatte Il Bisonte e vince il trofeo Mc Donald’s Dopo il successo ottenuto iper 3-1 in semifinale contro la Lardini Filottrano con un netto 3 a 0 le ragazze della Saugella Monza si aggiudicano la prima edizione del torneo andato in scena a Imola.

Saugella Monza con un netto 3 a 0 su Il Bisonte di Firenze si è aggiudicata la prima edizione del Trofeo Mc Donald’s di Imola è della Saugella Monza. La formazione allenata da Massimo Dagioni conquista la coppa della manifestazione organizzata da Diffusione Sport, al Pala Ruggi di Imola, nell’ambito del Vero Volley Network. In semifinale le monzesi si erano imposte per 3-1 contro la Lardini Filottrano, Il premio di MVP del torneo va a Serena Ortolani, autrice di una prova solida ed efficace come la sua squadra. Top scorer delle monzesi è ancora una volta Laura Heyrman (14 punti finali, di cui 6 a muro). La Saugella torna a casa con il trofeo e tante note positive in vista dell’inizio della quinta settimana di preparazione, al via martedì mattina, dopo la domenica e il lunedì di riposo, con la seduta di pesi. «Abbiamo giocato un’ottima gara, divertendoci in campo. Pur trattandosi della seconda, vera partita della stagione siamo riuscite ad esprimere una buona pallavolo. Questa squadra ha grande qualità e può crescere tanto. Intanto ci portiamo a casa questo trofeo, che certamente fa bene al morale, pronte ad iniziare una nuova settimana di lavoro per arrivare al massimo della condizione all’inizio del campionato» ha dichiarato Laura Heyrman (centrale Saugella Monza).

Saugella Monza – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-17, 25-15, 25-23)

Saugella Monza: Heyrman 14, Skorupa 3, Begic 10, Squarcini 5, Ortolani 10, Meijners 6; Bonvicini (L). Mariana 4, Di Iulio, Obossa 7, Rocca (L). N.e. Orthmann, Bizzotto. All. Dagioni

Il Bisonte Firenze: Turco 2, Degradi 3, Alberti 6, Torrini 4, Santana 15, Bauer 12; De Nardi (L). Vittorini, Meli. N.e. Galanti, Venturi (L), Salimbeni. All. Caprara

Note: Durata set: 23’, 22’, 26’; Tot: 1h11’. Saugella Monza: battute vincenti 4, battute sbagliate 12, muri 14, errori 13, attacco 53%; Il Bisonte Firenze: battute vincenti 3, battute sbagliate 8, muri 6, errori 16, attacco 34%.

