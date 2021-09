Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vigili del fuoco di Monza e Brianza nuotatori provetti: secondi in Toscana Ottimo piazzamento per il gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Monza al sesto campionato Italiano di nuoto in acque libere del Corpo. Otto gli atleti del Comando brianzolo che hanno gareggiato. Sono giunti alle spalle del Comando di Bologna.

Secondi alle spalle del Comando di Bologna e davanti a quello di Cagliari. Ottimo piazzamento per il gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Monza al sesto campionato Italiano di nuoto in acque libere del Corpo. Gli otto atleti del Comando brianzolo hanno gareggiato sulla distanza del miglio marino nelle acque antistanti Quarciarella, frazione di Livorno, In Toscana.

Alla manifestazione sportiva hanno gareggiato delegazioni di 28 comandi di tutta Italia: grande soddisfazione in via Cavallotti visto che gli atleti di Monza e Brianza sono riusciti a piazzarsi al secondo posto della classifica assoluta, ottenendo risultati migliori di comandi che, per collocazione sul mare e vicino ai laghi, sono più abituati alle competizioni natatorie.

La gara di nuoto (foto Vigili del fuoco)

