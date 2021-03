Vero Volley Monza contro Perugia: iniziano le semifinali scudetto Vero Volley Monza alle semifinali play off scudetto: l’avventura del team Monzese inizierà nella sera di sabato 27 marzo con la prima gara (al meglio delle cinque partite) contro Perugia.

La Vero Volley Monza è pronta per la sua prima esperienza nelle semifinali dei play off scudetto SuperLega Credem Banca. Sabato 27 marzo, ore 20.15 (diretta Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre), la formazione guidata da Massimo Eccheli scenderà sul campo del Pala Barton di Perugia per affrontare la Sir Safety Conad in Gara 1. Eliminata Vibo Valentia in tre partite, con l’ultima sfida giocata al cardiopalma sul campo dell’Arena di Monza, Beretta e compagni vogliono continuare a stupire, provando a mettere i bastoni tra le ruote a Leon e compagni. Rispetto ai precedenti turni dei play off si giocherà al meglio delle cinque partite, con Perugia avvantaggiata dal fattore campo complice il miglior posizionamento ottenuto al termine della stagione regolare (primo posto, quindi già in Champions League la prossima annata sportiva, a differenza del quarto centrato dai monzesi).

I rossoblù, vera e propria rivelazione del torneo finora, hanno già incontrato due volte i perugini, battendoli sia all’andata in Lombardia che al ritorno in Umbria per 3-0. Ma in entrambi i casi c’era dall’altra parte una Perugia non al massimo della condizione: nel primo match perchè aveva appena recuperato dal Covid, schierando tra l’altro il secondo palleggiatore Zimmermann al posto di Travica, nel secondo perchè, già certa del primo posto e con la testa all’impegno immininente in Champions League, Heynen aveva optato per un massiccio turnover, con i lombardi bravi a schiacciare comunque sull’acceleratore per portarsi a casa tre punti fondamenti per la volata, poi vincente, alla quarta piazza. I monzesi, al lavoro in questa settimana soprattutto sulle situazioni di gioco, alternate in due occasioni con delle sedute di pesi, si presentano a Perugia al completo, concentrati sul provare ad imitare le belle performance viste nei quarti contro Vibo Valentia.

L’abbraccio dei giocatori del Vero Volley Monza

Perugia si presenta a Gara 1 di Semifinale con voglia di archiviare prontamente l’eliminazione subita da Trento nella Semifinale di ritorno della Champions League. I block devils, sconfitti anche in Finale di Del Monte Coppa Italia da Civitanova, inseguono il secondo trofeo della stagione in corso dopo la Supercoppa Italiana alzata a settembre. Dominato il campionato ed eliminata Milano in tre gare nei quarti (sconfitta in Gara 1 e doppia vittoria in Gara 2, in Lombardia, e Gara 3 in casa), gli umbri puntano a ritrovare la loro migliore condizione psico-fisica per indirizzare sulla giusta via il confronto con i brianzoli.

Curiosità

Su nove confronti giocati in Umbria, Monza ha vinto due volte (9a giornata di andata, stagione 2018-2019, per 3-2, e gara di ritorno di questa stagione, ultimo confronto tra le due squadre).

Monza e Perugia si sono incontrate già nei Play Off Scudetto, precisamente nei Quarti di Finale nella stagione 2018-2019 (vittoria Perugia in Gara 1 e Gara 3 e successo Monza in Gara 2). In quella serie, al meglio delle tre gare, Plotnytskyi giocava con Monza e Lanza, ora alla Vero Volley, era in campo con la Sir Safety Conad.

La gioia e la grinta di Lanza

Le dichiarazioni

Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): «Credo che tutte le gare che ci aspettano in questa serie contro Perugia saranno difficili. Dovremo affrontarle con uno spirito positivo, lo stesso che abbiamo avuto contro Vibo Valentia, provando ad essere adeguati e competitivi per le sfide che ci aspettano. Perugia fuori dalla Champions un bene o un male? Direi nessuna delle due cose. Avrà però sicuramente più energie da investire sul campionato anche a livello mentale. Un po’ di delusione loro dovranno smaltirla, ma sono una squadra talmente forte, dalle grandi ambizioni, che non credo possa farsi condizionare da questo. Prima Semifinale Scudetto per noi? C’è curiosità da parte nostra e voglia di cominciare questa avventura per metterci alla prova. Il reale sentimento è questo qui. Due vittorie contro di loro in Regular Season? Qui cambia tutto. Si parte dallo zero a zero».

