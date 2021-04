Vero Volley, la presidente Alessandra Marzari insignita della Stella d’oro del Coni La presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari, è stata insignita della Stella d’Oro al merito sportivo dal presidente del Coni. Il cielo sportivo di Monza si arricchisce quindi di un’altra stella preziosa: la prima in città era stata della Forti e Liberi.

Il cielo sportivo di Monza si arricchisce di una stella preziosa. La presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari, è stata insignita della Stella d’Oro al merito sportivo dal presidente del Coni, Giovanni Malagò “anche per l’impegno e la dedizione profusa in prima linea nel mondo dello sport durante questo periodo di pandemia” fa sapere il Consorzio.

“È un vero onore aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento - ha commentato - È stata una bellissima sorpresa essere insignita di questa onorificenza, tra le più alte nel mondo dello sport. Ringrazio per questo il presidente del Coni e la Commissione Benemerenze Sportive, non solo per aver pensato a me ma anche per le motivazioni che li hanno spinti a conferirmi la Stella d’Oro. Quando viene riconosciuto il merito di considerare lo sport come veicolo per contribuire a rendere migliore la società, attraverso la trasmissione di valori autentici, che poi è la nostra mission al Consorzio Vero Volley, credo sia un ulteriore motivo di soddisfazione ed il chiaro segnale che la direzione che abbiamo intrapreso come realtà, in questi anni e soprattutto durante questo difficile periodo storico, sia quella giusta”.

Marzari ha fondato il Consorzio e lo guida dal 2008: oggi conta su sei società al suo interno, circa 1.500 atleti tesserati, due formazioni iscritte alla massima serie nazionale e qualificate alle prossime coppe europee, un network di collaborazione con più di 60 società su tutto il territorio nazionale e quasi 10.000 bambini coinvolti fino al 2020 nei progetti scolastici.

Dirigente medico al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda Ca’ Granda di Milano di professione, nella carriera sportiva è stata anche vice presidente di Lega maschile e vice presidente di Lega femminile, è relatrice del Programma Executive & Management dello Sport presso la SDA Bocconi, speaker del FIFA Master e ambasciatrice di San Patrignano.

Le onorificenze sportive premiano a diversi livelli atleti, dirigenti, tecnici e società che per l’attività svolta abbiano dato lustro allo Sport Italiano. La Stella d’oro è uno dei riconoscimenti più prestigiosi.

A Monza al prima a potersene fregiare era stata la SGM Forti e Liberi nel 1967 con consegna al presidentissimo Pieralberto Baldoni da parte di Aldo Moro. Premiati anche il Calcio Monza nel 1980 e in anni più recenti lo Skating Club (2005). L’Ussm, l’unione sportiva delle società monzesi poi allargata alla Brianza, nel 2002 era stata premiata con la Stella di bronzo.

