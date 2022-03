Un bronzo e un argento per Laura Colnaghi Calissoni ai Mondiali Master di sci di fondo in Canafa Ai Mondiali Master di sci di fondo che si stanno svolgendo in Canada, l’atleta di Aicurzio Laura Colnaghi Calissoni, portacolori del Gs I Camosci di Seregnom ha conquistato finora una medaglia di bronzo e una d’argento.

Laura Colnaghi Calissoni, atleta di Aicurzio che gareggia per I Camosci Seregno, gruppo sportivo presieduto da Pino Tagliabue, non finisce di stupire. Dopo aver vinto sulla pista Viote al Monte Bondone l’ennesimo titolo italiano della categoria Master F4 nella gara disputata in tecnica classica sulla distanza di 15 km, é volata in Canada per prendere parte ai Campionati Mondiali Master FIS. A Canmore (stato dell’Alberta) nelle due gare fin qui disputate ha ottenuto due medaglie: una di bronzo e una d’argento. Questa inossidabile atleta che da anni sale sui primi tre gradini dei podi in gare nazionali e internazionali in una disciplina sportiva fra le più impegnative e faticose come lo sci di fondo, ha esordito sulle nevi canadesi in una prova sui 15 km in tecnica libera. Nella categoria W-AG08 è riuscita ad ottenere il podio con il terzo posto, preceduta solamente dalla vincitrice, la canadese Pat Pearce e dalla statunitense Katye Meier.

La seconda gara è stata una 10 km sempre in tecnica libera, pur sulla distanza a lei meno congeniale, è riuscita ad ottenere un ottimo secondo posto. Vittoria per la statunitense Rosalyn Singleton. A completare il podio la canadese Maureen Clement. La terza gara a cui parteciperà l’atleta dei Camosci è una 30 km in tecnica libera.

«La Colnaghi Calissoni è molto contenta per come si stanno svolgendo i Mondiali, non solo per le sue prestazioni, ma soprattutto per l’efficiente organizzazione, la gentilezza dei canadesi, piste preparate in modo perfetto e panorami fantastici - commenta Pino Tagliabue -. Per lei sono il top, i migliori mondiali a cui ha partecipato fino ad oggi. Detto da un’atleta che vanta nel suo curriculum la partecipazione a 21 edizioni, è un parere attendibile».

Mentre la Calissoni gareggiava in Canada tre atleti dei Camosci hanno scelto Campra, nel Canton Ticino (Svizzera), per affrontare la “Attraverso Campra” impegnativa gara di 17 chilometri a tecnica libera, valida per la Swiss Loppet. Il miglior riscontro cronometrico è stato quello di Reto Hammer di Berna ma altrettanto positiva è stata la prestazione di Davide Maffeis, Giuseppe Frigerio e Davide Colombo che si sono posizionati, rispettivamente, al sesto, nono e 22mo posto.

