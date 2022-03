Ultima tappa del Cross per Tutti domenica 6 marzo nel Parco Increa di Brugherio Il Parco Increa ospita l’ultima tappa del Cross per tutti, in programma domenica 6 marzo al Parco Increa. Tutto inizia alle 9.

Ultima tappa del Cross per Tutti. Domenica 6 marzo nel Parco Increa di Brugherio, con l’organizzazione del GSA Brugherio si conclude l’edizione 2022 del circuito su un percorso suggestivo disegnato intorno a un lago artificiale (il Parco è una ex cava), con salite in grado di movimentare tutte le gare.

Mentre continua a crescere il numero di pettorali, le gare di domenica vedranno in campo Nicole Reina già protagonista nelle passate edizioni. La campionessa italiana in carica di cross corto farà infatti le prove generali sette giorni prima dei campionati italiani a Trieste. Principale avversaria sarà la junior Nicole Coppa, campionessa regionale under 20 di cross e già tricolore indoor under 18. Da seguire Laura Ceddia (Raschiani Triathlon Varese), vincitrice a Cinisello Balsamo, il rientro di Valentina Germani (Pro Sesto), l’allieva Matilde Bonacina (CUS Pro Patria Milano) e l’atleta di casa Daniela Mondonico (Team-A Lombardia).

Pronostico apertissimo nella gara maschile elite, mentre sale il livello in quella under 20. Sfida tra due medagliati degli ultimi Campionati Italiani indoor. Ci saranno Giacomo Simonini (Team-A Lombardia), terzo nei 1500 juniores, e Mattia De Rocchi (Forti e Liberi Monza), secondo negli 800 allievi. Da seguire anche il piacentino Davide Bolzoni (CUS Pro Patria Milano) e Gabriele Goffi (CUS Pro Patria Milano).

L’ultima prova definirà anche le classifiche individuali e di società. Nelle sfide tra team, l’Euroatletica 2002 di Paderno Dugnano può già festeggiare il successo tra i Master (1136 punti), seguita da Virtus Groane (762), con Atletica Cinisello (634) e Ondaverde (573) a giocarsi il terzo posto. Nella classifica giovanile guida invece con un vantaggio di 2500 punti la P.B.M Bovisio Masciago. Le maglie viola guarderanno dall’alto la sfida per il podio tra Euroatletica 2002, CUS Pro Patria Milano e Atletica Meneghina. L’inizio delle gare è alle ore 9.00.

