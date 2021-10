I troferi d’autore per la coppa Agostoni (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Trofei rigorosamente “Made in Lissone” per la Coppa Agostoni (in diretta Rai) Tutto pronto per la gara ciclistica di 180 chilometri in programma lunedì 11 ottobre, partenza alle 12.15. La corsa deciderà il Trittico Regione Lombardia. Sono 17 le formazioni attese, compresa la Nazionale.

Tutto pronto per la 74esima “Coppa Agostoni” di ciclismo. L’ultima classica della stagione prenderà il via da Lissone lunedì 11 ottobre, 12.15. Diretta Rai dalle 15. La corsa deciderà il Trittico Regione Lombardia. Sono 17 le formazioni attese, compresa la Nazionale. Gli organizzatori, lo Sport Club Mobili Lissone, annunciano la presenza di Chris Froome (alla sua prima Agostoni), Trentin, Moscon, De Marchi, Vlasov, Lutsenko, Riabushenko e Rui Costa.

A 75 anni dalla prima edizione, la gara ritrova la sua forma originaria, dopo la parentesi del 2020 quando a causa della pandemia è stata disputata come Grande Trittico Lombardo in prova unica con Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Lo start alle 12.15 da via Catalani, il traguardo circa quattro ore e mezza dopo, tra le 16.20 e le 16.35, in via Matteotti. La lunghezza della gara quest’anno è diminuita da 195 a 180 chilometri, perché sono stati eliminati i due giri finali intorno a Lissone, per limitare i disagi alla circolazione di un giorno feriale.

Alle 10.15 di lunedì 11 ottobre, alla sede dell’azienda Cleaf, in via Bottego a Lissone, avrà inizio la presentazione delle squadre e la firma del foglio di partenza. Alle 12.10 da via Bottego avverrà la partenza ufficiosa, mentre alle 12.15, da via Catalani, la partenza ufficiale km 0.

La premiazione si terrà sul podio di via Matteotti. Al termine della premiazione della Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze – Gran Premio Banco BPM, verrà premiato anche il vincitore del Trittico Regione Lombardia 2021.

La Rai trasmetterà la gara in diretta in chiaro su Rai Sport +HD dalle 15 alle 16.30.

L’amministrazione comunale di Lissone ha scelto di proseguire nella consolidata tradizione dei suoi Trofei d’Autore: i premi per i primi tre classificati saranno realizzati dagli artigiani lissonesi associati ad Apa Confartigianato Imprese, che da 9 anni sono partner della Coppa Agostoni. I Trofei saranno interamente “Made in Lissone”, progettati e realizzati da imprese del territorio.

Le imprese che hanno realizzato i Trofei d’Autore sono: Res Artis, Mob-Int e Citterio Fratelli & C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA