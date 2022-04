Triuggio, “Piccoli Amici” in campo per il torneo memorial “Cavalier Carlo Tremolada” Organizzato dalla Polisportiva Asd, giunto alla nona edizione, si svolgerà sabato 23 aprile in via De Gasperi con partite sia al mattino che al pomeriggio.

La Polisportiva Triuggese Asd organizza la nona edizione del torneo di calcio “Alla memoria del Cavalier Carlo Tremolada”. L’appuntamento è per sabato 23 aprile in via De Gasperi. La mattina sarà dedicata alle gare della categoria “Piccoli Amici 2013”. Le partite iniziano alle 9. Il pomeriggio, a partire dalle 14.40 giocheranno i più piccoli della categoria “Piccoli Amici 2014-2015”. Per informazioni: [email protected]

