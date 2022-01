Triathlon in Lombardia: i successi del Team Brianza Lissone Nel giorno delle premiazioni ufficiali a Vigevanò, il bilancio del successi registrati nel triathlon lombardo dal Team Brianza Lissone.

Sono state pubblicate dal Comitato regionale lombardo Fitri le classifiche finali dei circuiti regionali di triathlon, categorie giovani e giovanissimi e della Coppa Lombardia Age Grup nelle quali la Società Triathlon Team Brianza Lissone occupa posizione di prestigio. In particolare, grazie al lavoro svolto dai dirigenti e dai tecnici della società, nella classifica a punti approntata per la categoria Giovanissimi, TTB Lissone si è insediata al quarto posto nella graduatoria che registra al primo il Friesian Team e al nono in quella relativa alla categoria Giovanissimi (primo gradino del podio per Pro Patria Milano).

Nelle classifiche individuali del triathlon giovanile tra i top ten delle categorie esordienti, ragazzi e junior, si sono inseriti ben sette atlete lissonesi con una particolare annotazione per Laura Ceddia che ha concluso la stagione 2021 al secondo posto nella classifica finale delle atlete junior.

Nella Coppa Lombardia Age Grupo, articolata su sei prove, la formazione Tri Team Brianza Lissone con 2516 punti si è inserita in seconda posizione a soli 156 punti dalla squadra che ha gareggiato sotto le insegne di Cus Pro Patria Milano 2675 e davanti alla Canottieri Salò, terza con 1972 punti. Nella graduatoria finale della Coppa Lombardia che comprende ben 105 società al 14mo posto si è inserita la squadra di VTT Seregno.

La stagione 2021 del triathlon si conclude sabato 15 gennaio a Vigevano con le tradizionali premiazioni.

