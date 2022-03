Atletica: torna in pista la 4x100 d’oro di Tokyo, primo raduno a Roma per Tortu e compagni La 4x100 con Filippo Tortu torna in pista per preparare gli impegni all’aperto del 2022: i Mondiali di Eugene di luglio e gli Europei di Parigi ad agosto. Raduno a Roma per i velocisti, a Formia per la 4x400 con Aceti.

Nei giorni scorsi, in una intervista, il neo campione mondiale indoor dello sprint Marcell Jacobs aveva blindato la 4x100 olimpica: “Penso che il quartetto non cambierà”. Ora il quartetto che nell’estate 2021 aveva sbancato Tokyo con una entusiasmante medaglia d’oro e il record nazionale torna in pista per preparare gli impegni all’aperto del 2022: i Mondiali di Eugene di luglio e gli Europei di Parigi ad agosto.

Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e Filippo Tortu (Fiamme Gialle) - in ordine di cambio - sono attesi da primo raduno tra lo stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa (Roma) e il Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia (Latina) agli ordini del responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo. Appuntamento a Roma, da lunedì 28 marzo a sabato 2 aprile.

In pista anche la 4x400 di Vladimir Aceti. Nelle stesse date, raduno a Formia per i finalisti olimpici e mondiali e primatisti italiani, Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) e Edoardo Scotti (Carabinieri).

In raduno anche gli ostacolisti, c’è Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946).

