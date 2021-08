Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tokyo 2020, Tortu in finale della 4x100: la staffetta stacca il nuovo record italiano Con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Fausto Desalu, il brianzolo conquista l’accesso alla gara di venerdì che vale l’assegnazione delle medaglie. Eliminati gli Stati Uniti. Alle 15.50 di venerdì scatta l’ultimo atto

Record italiano con il tempo di 37”95 e finale per la staffetta 4x100, che proietta anche il brianzolo Filippo Tortu verso li palscoscenico più prestigioso. Quello che può assegnargli una medaglia. Quarta prestazione europea di tutti i tempi, quella corsa da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu, rigorosamente in quest’ordine.

Una prova che vale la finale di venerdì, dopo il terzo posto alle spalle di Cina e Canada nella seconda batteria. Sesto posto ed eliminazione per gli Stati Uniti.

Buoni i cambi, ancora di più le singole frazioni. Con il fresco vincitore dei 100 metri, Marcel Jacobs, che pare addirittura non attingere a fondo alle energie a disposizione. E Tortu che corre da protagonista l’ultima parte, con il solo De Grasse (vincitore dei 200) che chiude in leggerissimo recupero. Comunque, demolito il precedente limite tricolore, quel 38”11 ottenuto da Cattaneo, Jacobs, Manenti, Tortu nella semifinale dei Mondiali di Doha, il 4 ottobre 2019. Domani, alle 15.50, il gran finale.

