Tokyo 2020: medaglia di bronzo per Arianna Errigo nella gara di fioretto a squadre Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erica Cipressa hanno vinto la medaglia di bronzo per l’Italia del fioretto nella finale a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Medaglia di bronzo per l’Italia del fioretto nella finale a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erica Cipressa hanno spazzato la delusione per una sconfitta subita in rimonta nella semifinale (contro la Francia 45-43) e hanno battuto gli Stati Uniti per 45-23.

Una prova di forza e orgoglio dopo che contro la Francia l’Italia aveva dilapidato un vantaggio di undici punti con l’aggancio stoccata dopo stoccata a 31 pari e il sorpasso nella frazione decisiva.

L’inizio dell’assalto per la medaglia di bronzo è sul filo dell’equilibrio, poi dalla quarta frazione in avanti prima Martina Batini, poi Arianna Errigo e quindi Alice Volpi allungano il passo volando a +10. Entra anche Erica Cipressa e aumenta ancor più il vantaggio fino al 45-23 finale.

Ai quarti di finale contro l’Ungheria, l’Italia si era imposta 45-32. La medaglia d’oro sarà un affare tra Russia e Francia.

