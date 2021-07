Tokyo 2020: i ginnasti Cassina e Colombo nella squadra olimpica dei commentatori in tv In Giappone a commentare le gare di ginnastica artistica ci saranno anche Igor Cassina, Alberto Busnari per la Rai e Ilaria Colombo per Discoveri +.

In Giappone a commentare le gare di ginnastica artistica ci saranno anche Igor Cassina, Alberto Busnari e Ilaria Colombo, ex ginnasti che riscuotono tuttora ampi consensi tra gli sportivi. Ai microfoni della Rai infatti Andrea Fusco, voce storica delle discipline olimpiche, sarà affiancato per l’occasione da due giganti che sul podio dell’Olimpo ci sono saliti: Igor Cassina di Meda, “Il ginnasta venuto dallo spazio” (come titola il libro edito nel luglio 2017) oro alla sbarra di Atene 2004 e Marta Pagnini, bronzo con la Ritmica a Londra 2012 e capitano della squadra a Rio de Janeiro.

«È sempre bello tornare alle origini - ha commentato Cassina annunciando la partenza sui social - vivrò questo momento con tutta l’intensità di chi, ben 17 anni fa, ha ottenuto proprio in questa occasione una grande soddisfazione personale. Essere arrivato fin qui e seguire lo sport che da sempre amo e che mi ha fatto crescere sotto ogni aspetto della vita è per me una grande emozione».

Tokyo 2020, oltre che sulla Rai, è su Discovery+ è all’interno di un sistema di partnership con TimVision, Fastweb, Dazn e Amazon. A raccontare l’artistica in questo caso toccherà a Marcello Brancaccio (ex Forza e Coraggio Milano), Ilaria Colombo e Alberto Busnari. Quest’ultimo, in maglia azzurra, ha partecipato a moltissime gare internazionali ma soprattutto a quattro Olimpiadi: Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012. Ha fatto parte del Dream Team dell’artistica guidato dal dt. Maurizio Allievi di Meda. Attualmente è nello staff tecnico della Pro Carate.

Ilaria Colombo (nata a Desio nel gennaio del 1986) è un’altra voce per i commenti tecnici di ginnastica su Eurosport e per alcuni Enti televisivi. Da atleta ha conquistato ambite mete nella Gal di Lissone, presieduta da Roberto Meloni. Tra l’altro ha lavorato per due anni (2007-09) alla Casati Arcore quale responsabile squadra agonistica Serie C e per quattro anni (2009-13) per la Ginnastica Meda quale allenatrice squadra agonistica serie C.

