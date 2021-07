Tokyo 2020: Filippo Tortu è partito per il Giappone e le Olimpiadi, la lunga attesa in un documentario tv

Una foto all’aeroporto per dire “Destinazione Tokyo 2020”. Filippo Tortu è partito con il papà-allenatore Salvino, in gara sui 100 metri il 31 luglio. Intanto è in tv con un documentario su “L’anno più lungo”.