Tokyo 2020, Alessia Berra argento nel nuoto alle Paralimpiadi: oltre l’agonismo, i progetti nelle scuole La nuotatrice Alessia Berra, nata a Monza, sul podio nella prima giornata delle Paralimpidi di Tokyo 2020: ha vinto l’argento nei 100 metri farfalla classe S13 (atleti ipovedenti).

Alessia Berra sul podio nella prima giornata delle Paralimpidi di Tokyo 2020. La nuotatrice nata a Monza ha vinto la medaglia d’argento nei 100 metri farfalla classe S13 (atleti ipovedenti) alle spalle della torinese Carlotta Gigli.

Berra, che è residente a Buccinasco, è tesserata per la società Polha Varese (che schiera anche Federico Morlacchi, Arjola Trimi, Simone Barlaam, Arianna Talamona) e si allena alla Canottieri Milano.

Nella prima giornata paralimpica il nuoto azzurro ha conquistato 5 medaglie, due d’oro e due di bronzo oltre all’argento di Berra.

In vasca ha conquistato il titolo europeo nel 2018 ed è stata protagonista all’ultima edizione continentale in Portogallo. Nella vita Alessia Berra è laureata in scienze motorie, insegnante di educazione fisica e ha avviato collaborazioni col scuole del territorio per parlare di sport inclusivo. Nel mese di maggio era stata ospite del Preziosissimo Sangue di Monza per portare la sua esperienza agli studenti delle scuole medie.

“Disabilità è solo una parola che indica un impedimento; non per questo significa essere ’diversi’. Le persone che presentano una disabilità hanno una capacità di saper andare oltre e di considerare un limite come apertura ampia di senso e possibilità. Queste sono le parole dell’azzurra Alessia Berra, atleta che dopo la partecipazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016, ha iniziato a farsi strada come testimone nelle scuole della sua Regione, la Lombardia, promuovendo sul territorio la cultura dello sport paralimpico e dello sport come inclusione - aveva commentato la scuola - Siamo lieti oggi di averla potuto ospitare nella nostra Scuola Secondaria di I grado dove con semplicità forza e determinazione ha incoraggiato i ragazzi e le ragazze nel cogliere le opportunità e gli strumenti donati nella vita per andare sempre oltre e ricominciare sempre al di là dei limiti e dei pregiudizi”.

Dopo la medaglia Berra ha ricevuto la videochiamata e i complimenti del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. L’atleta è stata invitata a Palazzo Lombardia per festeggiare, insieme agli altri atleti lombardi, impegnati in Giappone non appena rientreranno in Italia.

Nel 2018 era già stata premiata dalla Regione per i risultati a livello internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA