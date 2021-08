Tokyo 2000, anche Vladimir Aceti in finale con la 4x400: record italiano, per la prima volta sotto i 3 minuti Insieme a Scotti, Sibilio e Re il giussanese ha staccato la migliore prestazione italiana di sempre e ora disputerà la finale in cerca, perchè no, di una medaglia

Un altro brianzolo in finale in atletica. Anche Valdimir Aceti, di Giussano, disputerà la gara decisiva per assegnare le medaglie nella 4x400. Insieme a Eodardo Scotti, Davide Re e Alessandro Sibilio ha ottenuto infatti la qualificazione all’ultima gara staccando anche il nuovo primato italiano con 2’58”91. Per la prima volta un quartetto italiano è sceso sotto i 3 minuti. L’Italia è arrivata quarta nella sua semifinale ma è andata in finale proprio grazie al suo tempo.

