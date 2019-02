Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tavola rotonda contro la pedofilia, in campo anche la Lega Pallavolo Serie A femminile, la vicepresidente e numero uno del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari, al “Cavallo Rosa” per «uno sport pulito, limpido, trasparente capace di rispettare le donne, i giovani e le giovani»

Ci sarà anche la Lega Pallavolo Serie A Femminile al ‘Talk’ del Cavallo Rosa, il movimento di donne nato per denunciare gli episodi di pedofilia nel mondo dell’equitazione e velocemente diventato un punto di riferimento per la lotta alla violenza sui minori nello sport.

Giovedì 28 febbraio, a Milano, ospiti dello chef Filippo La Mantia, esponenti del mondo dello sport, dello spettacolo e della comunicazione si ritroveranno per parlare di un tema di straordinaria attualità: “Piccole Atlete, grandi Donne: le bambine non rimangono piccole per sempre. Diventano donne forti che tornano a distruggere il mondo” è il titolo dell’incontro cui parteciperà anche Alessandra Marzari, Presidente del Consorzio Vero Volley e vice Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, che ha deciso di patrocinare l’evento.

Centinaia, negli ultimi giorni, i messaggi di adesione alla campagna #ConIlNastroRosa: un semplice fiocco rosa, indossato o pubblicato su Facebook e Instagram, per urlare il proprio disgusto contro la pedofilia e dare voce a tutte quelle persone che non hanno mai avuto il coraggio di denunciare gli abusi subiti.

Le atlete di Saugella Team Monza, Inter Woman, Geas Basket sono state tra le prime a inviare il proprio messaggio di supporto al Cavallo Rosa, che combatte “per uno sport pulito, limpido, trasparente capace di rispettare le donne, i giovani e le giovani, capace di proteggere e realizzare ogni sogno, senza distruggerlo con la violenza, l’inganno, la disonestà, la corruzione morale, il degrado etico. Ma soprattutto capace di rispettare le regole, di usare un linguaggio adatto, in grado di difendere i migliori dai peggiori”.

