Sport, da Dazn nessun cambio sulla doppia utenza fino a fine stagione. Capitanio: «Un gol di buonsenso»

“Nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei nostri abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso”. Lo ha comunicato Dazn in una nota, mettendo a tacere l’ipotesi di mettere fine alla possibilità di vedere i contenuti su due dispositivi diversi dello stesso account. Almeno fino alla fine della stagione.

“La decisione di Dazn di non vietare la doppia utenza è un goal di buonsenso - ha commentato Massimiliano Capitanio, deputato Lega, capogruppo in Vigilanza Rai e primo firmatario del progetto di legge per il contrasto alla pirateria audiovisiva - Non è giusto che utenti onesti paghino il prezzo delle azioni illegali di furbetti o addirittura di veri e propri criminali della pirateria audiovisiva. Il prossimo 22 novembre le Commissioni IX e VII della Camera inizieranno l’iter del progetto di legge contro la pirateria fortemente voluto dalla Lega: quella sarà l’occasione per fornire a Dazn ulteriori strumenti per contrastare le pratiche illegali. Se siamo arrivati oggi a questo risultato è grazie al pressing della Lega e al pronto intervento del Mise”.

