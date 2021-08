Seveso, Somaschini selezionato per lo stage dell’Unione Europea Ginnastica In Grecia, ad affrontare gli impegni di uno stage che apre prospettive decisamente importanti anche in vista di alcuni meeting internazionali, il promettente atleta della Sampietrina avrà al suo fianco l’allenatore Paolo Quarto

Prestigiosa convocazione per il ginnasta Daniele Somaschini della Sampietrina Seveso. Il giovane atleta, classe 2007, è stato selezionato per uno stage di allenamento e formazione indetto dalla UEG (Unione Europea Ginnastica) che si terrà a Thessaloniki, in Grecia, dal 20 al 30 agosto. Ad affrontare gli impegni di uno stage che apre prospettive decisamente importanti anche in vista di alcuni meeting internazionali, il promettente atleta avrà al suo fianco l’allenatore Paolo Quarto.

Oltre a Daniele Somaschini la UEG ha selezionato un altro ginnasta italiano. Si tratta di Ivan Rigon (Corpo Libero Gymnastics Team) che potrà contare sulla presenza del suo allenatore Nicola Ceccarelli. Per Daniele Somaschini la convocazione certifica di fatto la sua crescita in ambito strettamente tecnico evidenziata, in particolare, dal primo posto conquistato nel Criterium Nazionale dei Giovani. A Napoli, lo scorso 9 luglio, il ginnasta della Sampietrina si era imposto nella categoria Junior1 totalizzando, sui sei attrezzi, 71,600 punti tre in più rispetto a Luca George Apostu (Ginn.Genzano), secondo classificato. Prima ancora, Daniele aveva gareggiato, con importanti riscontri, nel campionato di Serie A2 in una formazione della Sampietrina capitanata da Luca Santambrogio e completata dai ginnasti Davide Cioci, Fabio Maccotta, Marco Bellintani e Tommaso Bulla.

Un altro ginnasta sul quale i tecnici azzurri stanno investendo risorse è Yumin Abbadini. L’atleta della Pro Carate, allenato dall’olimpionico Alberto Busnari, è stato convocato per un allenamento collegiale estivo che si terrà dal 23 al 27 agosto a Porto San Giorgio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA