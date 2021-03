Serie D: vittorie esterne per la Folgore Caratese (con Drogba) e Giussano Due vittorie in trasferta e un pareggio nella domenica delle brianzole in serie D. La Folgore ha espugnato il campo della Caronnese con zampata di Isaac Drogba, Vis Nova bene a Grumello al Monte.

Due vittorie e un pareggio nella domenica delle brianzole in serie D. Nel girone A successo per la Folgore Caratese che ha espugnato il campo della Caronnese con gol di Isaac Drogba all’87’. Entrato a dieci minuti dalla fine ha trovato la zampata vincente sotto rete in area nell’azione che si è sviluppata da un calcio di punizione e ha regalato ai suoi tre punti importanti in chiave playoff: la Folgore sale a 40 punti in classifica, ottavo posto.

Anche il Vis Nova ha vinto in trasferta. Nel girone B, i verdenero di Mastrolonardo hanno espugnato il campo del Real Calepina a Grumello al Monte: 1-0 con rete di Fall nella ripresa.

Un punto per il Seregno nel match casalingo con il Ponte San Pietro: 0-0 il finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA