Serie D: Vis Nova vince in trasferta, pari per la Folgore Caratese Vis Nova Giussano torna alla vittoria contro l’Olginatese dopo quattro stop con tripletta di Fall. Pari per la Folgore Caratese, rinviata la partita del Leon Vimercatese.

In riva al lago di Oggiono, il Vis Nova, con una prova d’orgoglio torna alla vittoria dopo quattro consecutive sconfitte. Una iniezione di morale importantissima per la giovanissima compagine verdenero che scaccia i fantasmi, pur restando fanalino di coda del girone B di serie D.

Partita dai due volti. Primo tempo nettamente di marcata del Brianza Olginatese che passava al 20’ con Viganò e un minuto dopo al 21’ con Caraffa. I bianconeri locali nella prima mezzora hanno sprecato altre tre palle goal con Cavagna e Crema mentre il portiere Ferrara conteneva il passivo giussanese con due parate super. Prima del riposo Fall al 41’ dimezzava le distanze.

Nella ripresa il Vis Nova prendeva coraggio arrembava stringendo d’assedio i lecchesi e perveniva al pareggio ancora con Fall al 22’. Da quel momento l’Olginatese perdeva la rotta e il Vis Nova ne approfittava per siglare il 3-2 con Fall (30’) e aumentare il bottino al 42’ con Cazzaniga. Maguette Fall del Vis Nova con la tripletta messa a segno durante la 16 giornata di andata resta capocannoniere del Vis Nova con 11 goal.

Grande soddisfazione e finalmente sorrisi negli spogliatoi del Vis Nova. “ Noi come al solito abbiamo giocato solo un tempo. Stavolta ci è andata bene. Ogni tanto la fortuna ci da una mano - ha commentato il ds Marino Fumagalli - il primo tempo siamo stati troppo contratti e per fortuna i lecchesi hanno sbagliato parecchio. Poi la ripresa l’abbiamo avuta in pugno e siamo riusciti a fare bottino pieno che per noi è oro, ma soprattutto ridà morale a questi ragazzi che ne hanno bisogno per il proseguio della stagione che per noi è tutta in salita”.

Nelle precedenti gare tra le due compagini il Vis Nova ha sempre vinto. In questa stagione anche in coppa Italia i verdenero avevano battuto 3-1 la Brianza Olginatese e nel campionato 2019-20 le lucertole avevano inflitto ai lecchesi un tondo 5-0.

Il Vis Nova tornerà in campo sabato 18 dicembre, alle 14,30, nell’anticipo della 17esima giornata ospitando la Casatese che ha pareggiato 1-1 con la Folgore Caratese.

Il Leon Vimercate che era in trasferta a Legnano è rimasto al palo in quanto la gara è stata rinviata.

Nella trasferta di Casatenovo, la Folgore Caratese ha impattato per 1-1. I biancorosso lecchesi passavano in vantaggio al 16’ con Mecca, mentre il lambraioli riportavano il risultato in equilibrio al 35’ con Esposito. La gara è proseguita con continui capovolgimenti di fronte, risultato molto vivace e ricca di episodi. Entrambe volevano prevalere sull’altra soprattutto la Casatese che desiderava restare nei quartieri alti della classifica. Tra le due compagini non ci sono precedenti.

