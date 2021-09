Serie D: Vis Nova Giussano batte l’Alcione al primo turno e avanza in Coppa Italia Il Vis Nova Giussano supera il primo turno di Coppa Italia di Serie D battendo 2-1 l’Alcione Milano. Accede così ai trentaduesimi, ancora in gara unica. Il 6 ottobre il recupero della prima giornata di campionato sospesa per maltempo.

Il Vis Nova Giussano supera il primo turno di Coppa Italia di Serie D e accede ai trentaduesimi, che si disputeranno ancora in gara unica. I verdenero hanno superato per 2-1, mercoledì pomeriggio al centro sportivo Stefano Borgonovo, l’Alcione Milano con reti di Orellana Cruz e Ballabio, per gli orange milanesi avevano ristabilito il momentaneo pareggio col centroavanti Bangal.

Le due squadre si sono affrontate schierando molte delle secondo linee. La partita è stata piacevole con i padroni di casa subito in goal dopo 30 secondo con Orellana Cruz abile a calciare a volo un traversone dalla sinistra di Meggiorin. Il pareggio dei milanese giungeva al 18’ ad opera di Bangal che era abile a mettere in rete di testa una palla che si era impennata in area su respinta del centrale Dugnani.

Il gol partita al 28 della ripresa la realizzava Ballabio con un gran tiro da fuori area che si insaccava all’incrocio. L’Alcione è parso più pericoloso nella prima frazione colpendo anche una traversa al 25’ e un’altra traversa ha al suo attivo nella ripresa. Il Vis Nova, pur schierando tanti giovani, ha ben figurato nella ripresa tenendo bene il campo e a freno gli avversari.

Domenica i verdenero nella seconda giornata del campionato di serie D, girone B, saranno in trasferta a Castellana, ma torneranno subito in campo mercoledì 6 ottobre, per recuperare la prima giornata di campionato contro il Breno, sospesa al 17’ del primo tempo per impraticabilità del campo a seguito di un violento acquazzone, quando i bresciani erano in vantaggio per 1-0 con la rete lampo di Triglia.

