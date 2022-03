Serie D: la Folgore brilla con Kouda, Leon e Vis Nova si dividono la posta (e a nessuna va bene) Il bilancio delle squadre brianzole del monzese nella ventisettesima giornata, ottava di ritorno del campionato di calcio di serie D, girone B: una vittoria (Folgore Caratese) e un pareggio (tra Leon e Vis Nova).

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. È il bilancio delle squadre brianzole del monzese nella ventisettesima giornata, ottava di ritorno del campionato di calcio di serie D, girone B.

Sugli allori la Folgore Caratese che ha fatto bottino pieno nella trasferta di Villa d’Almé (1-3) contro il Villa Valle, che mercoledì, nel recupero della 17esima giornata di andata riceverà il Legnano che ha pareggiato 2-2 col Desenzano Calvina.

I lambraioli, nella prima mezzora indirizzavano il match a proprio favore con una doppietta di Kouda 13’ e 26’. Con un pressing veemente i bergamaschi prima del riposo al 36’ dimezzavano le distanze con Ambrosini. Nella ripresa i valligiani si rendevano pericolosi in più occasioni ma i biancoazzurri riuscivano a controllare le sfuriate dei locali e mettevano in cassaforte i tre punti al 35’ con Gomez Varas, sempre pronto a dar man forte alla squadra nei momenti importanti.

“La squadra ha disputato una prestazione molto importante - ha affermato al termine dell’incontro il ds Giovanni Capobianco - noi siamo andati in vantaggio con due perle di Kouda poi abbiamo patito un poco l’asfissiante pressing dei padroni di casa. Nella ripresa il gol di Gomez ha chiuso il match ma nella parte finale della partita il Villa Valle, che ha giocatori importanti e di caratura, ci ha messo in difficoltà, così com’era già accaduto nella gara di andata. Abbiamo rosicchiato tre punti alla capolista e continuiamo a sperare”.

Il derby di Brianza, fra Leon Monza e Vis Nova Giussano (2-2) è finito con una salomonica divisione dei punti che lascia insoddisfatte entrambe le parti. La sfida della paura, perché entrambe sono nelle zone paludose della classifica, ha avuto due volti bene distinti.

Nella prima frazione le squadre si sono studiate portando qualche affondo, sia sull’uno che sull’altro fronte, ma senza colpo ferire. La ripresa vedeva il Vis Nova pigiare sull’acceleratore e andare a segno al 4’ con Ballabio e subito dopo all’8’ con Calmi. Poi come al solito le “lucertole”, non sapevano amministrare il doppio vantaggio e pativano la rabbiosa reazione degli arancionero che accorciavano dapprima con Ferrè 22’ e pareggiava con Paparella al 41’. Decisivi per il pareggio i cambi effettuati da Motta. Sul fronte Vis Nova ancora una volta hanno pesato le assenze per infortunio dei difensori Dugnani, Beretta e Tranquillini, con Frigerio, Fall e Calmi in campo non al meglio della condizione.

“Dobbiamo ancora una volta morderci le mani - ha detto il ds Marino Fumagalli - in vantaggio di 2-0 nella ripresa ci siamo fatti raggiungere, fallendo l’ennesima occasione per toglierci dalle zone calde della classifica. La squadra non ha saputo contrastare a dovere la rabbiosa reazione dei padroni di casa che ci hanno schiacciato nella nostra metà campo tanto da annullare lo svantaggio. Ci resta la consolazione del punto guadagnato in trasferta che fa sempre classifica, anche se il rammarico è davvero tanto per la ghiotta opportunità fallita”.

Il City Nova (Sangiuliano che gioca a Nova Milanese) è stato battuto in casa 1-2 dal Brusaporto, subendo così la seconda sconfitta del girone di ritorno. La prima era stata nella trasferta di Sona. Passavano in vantaggio i gialloverdi al 9’ della ripresa con Barzotti, poi un clamoroso errore del portiere Bonadeo che sbagliava il rinvio serviva Stefanoni (41’) che ristabiliva la parità sul finale il capocannoniere Iori 42’ siglava il gol partita.

Domenica 13 marzo, nella nona giornata di ritorno la Folgore Caratese riceverà la visita del Real Calepina vittorioso per 2.1 sull’Arconate, mentre la capolista City Nova ospiterà la Castellanze reduce dalla sconfitta di Ponte San Pietro 3-2.

Il Vis Nova affronterà in un’altra gara dal cardiopalma ricevendo al Borgonovo un’altra squadra di fondo classifica, il Villa Valle sconfitto dalla Folgore Caratese e che mercoledì deve recuperare la partita col Legnano.

Gli arancionero del Leon Monza saranno invece sull’insidioso campo dei veronesi di Sona che avranno il dente avvelenato per la sconfitta (3-1) patita in trasferta col Virtus Ciserano Bergamo.

