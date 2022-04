il Vis Nova uscito sconfitto dalla trasferta di Desenzano deve ritrovare mordente, morale e determinazione per sperare nella salvezza (Foto by Paolo Volonterio)

Serie D: colpaccio del Leon Monza a Breno, stop per Vis Nova e Folgore Caratese Il colpaccio del Leon Monza sul campo del Breno è il risultato di rilievo dell’anticipo di giovedì 14 aprile della 33esima giornata del campionato di calcio di serie D, girone B. Per le brianzole del monzese due vittorie due sconfitte.

Nell’anticipo di giovedì 14 aprile della 33esima giornata del campionato di calcio di serie D, girone B, le compagini brianzole del monzese hanno chiuso con due vittorie due sconfitte.

Colpaccio del Leon Monza nella trasferta di Breno. Dopo la vittoria in rimonta per 4-3 contro il Real Calepina, stavolta gli arancioneri fanno il bis in trasferta superando per 1-2 i camuni. Il primo tempo è stato ricco di emozioni. Dapprima il rigore parato da Pulze, poi l’espulsione del portiere bresciano Serio e il vantaggio del Breno con Merlchiori al 21’pt. Il Leon, ancora una volta, stringeva i denti e lottando e agguantava il pareggio nei dieci minuti finali prima della pausa con un ottimo Citterio (35’pt). La ripresa si avviava con ritmi lenti e senza occasioni, fino ai minuti di recupero quando su assist di testa di Schiavo, capitan Bonseri trova la rete della vittoria. Per i brianzoli tre punti d’oro che hanno permesso di lasciare la scomoda posizione di fanalino di coda.

Pesante capitombolo per il Vis Nova nella trasferta di Desenzano (4-1). I gardesani aprivano le marcature al 2’ con Spini. Immediata la reazione dei brianzoli che pareggiavano con capitano Proserpio all’8’, il quale poco dopo si infortunava e lasciava il campo e i padroni di casa si portavano in vantaggio nuovamente con Spini (15’). I verdenero tenevano abbastanza bene il campo senza mai farsi pericolosi nella ripresa, ma venivano trafitti al 27’ da Franzoni. A quel punto il Vis Nova era incapace di una reazione seria e determinata, come invece, dovrebbe fare una squadra che lotta per la salvezza, tanto da subire il quarto goal al 49’ ad opera di Pinardi.

Il Vis Nova deve dimenticare in fretta la doppia impasse contro Folgore Carate e Desenzano Calvina, ricaricare al più presto morale, determinazione e stimoli in vista della difficilissima partita in casa della capolista Sporting City Nova, dopo la sosta pasquale.

Nel big-match per il posto di damigella d’onore del City Nova, la Folgore Caratese è stata superata per 1-2 dal Brusaporto che ha consolidato il secondo posto in classifica a sette lunghezze dalla capolista. Per i lambraioli è svanito il sogno tanto sperato. I padroni di casa passavano in vantaggio al 7’ con Esposito lasciando intravedere una cavalcata vincente, ma al 13’ i gialloblu bergamaschi trovavano il goal del pareggio con Stefanoni. Il match restava molto aperto a qualsiasi risultato, ma erano più bravi gli ospiti a fare centro al 24’ della ripresa con Valsecchi che valeva i tre preziosi punti. La Folgore Caratese ha disputato una gara sottotono e non all’altezza di prestazioni precedenti.

Sugli allori invece la capolista City Nova che con un poker di reti s’è imposta nella trasferta di Caravaggio. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio con la rete di Ferrari all’11’, nella mezz’ora finale della ripresa i gialloverdi pigiavano sull’acceleratore e Cogliati in gran spolvero metteva a segno un preziosa tripletta (20’, 42’ e 48’).

Il campionato di serie D riprenderà il 24 aprile, alle 15, con il Vis Nova che tenterà di erigere le barricate e di buttare palla in tribuna per di strappare un punticino della difficilissima gara in casa dello Sporting City Nova. La Folgore Caratese sarà in trasferta a Castellanza, mentre il Leon Monza viaggerà a Desenzano contro il Calvina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA