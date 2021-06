Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie C: Renate in festa per il matrimonio di capitan Anghileri, rimpatriata fra Pantere Il capitano del Renate Marco Anghileri è convolato a nozze con Barbara Colombo. Occasione per rivedere insieme giocatori che hanno scritto pagine importanti della società.

Appendice di una stagione strepitosa e per certi aspetti indimenticabile per il Renate ma soprattutto per Marco Anghileri: il capitano della squadra, originario di Valmadrera, ma ora residente a Galbiate, è convolato a nozze con Barbara Colombo. Le nozze sono state celebrate giovedì 17 giugno, alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista a Galbiate da don William Abbruzzese di Oggiono.

Il matrimonio è stata anche l’occasione per un una reunion tra alcuni calciatori che hanno disputato partite memorabili con la maglia nerazzurra del Renate come Nicola Pavan (ora al Cittadella), Jacopo Scaccabarozzi (Juve Stabia) e Diego Vannucci (Team Nuova Florida – Ardea).

© RIPRODUZIONE RISERVATA