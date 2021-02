Serie C: passo falso casalingo del Renate, testa al Livorno per dimenticare l’Albinoleffe Il Renate deve archiviare in fretta il passo falso casalingo rimediato nel turno infrasettimanale di serie C: 0-2 in casa contro l’Albinoleffe con due reti subite in quattro minuti alla fine del primo tempo. Domenica trasferta a Livorno.

L’occasione per ripartire è già domenica domenica contro il Livorno, anche se il penultimo posto in classifica degli amaranto li rende affamati di punti. Il Renate comunque deve archiviare in fretta il passo falso casalingo rimediato nel turno infrasettimanale di serie C: 0-2 in casa contro l’Albinoleffe con due reti subite in quattro minuti alla fine del primo tempo. Un uno-due targato Giorgione-Manconi al 41’ e al 45’.

A nulla è servita una ripresa ad una porta sola: annullata per fuorigioco una rete di Rada, mentre nel finale Kabashi ha calciato fuori il rigore che avrebbe solo reso meno amaro il punteggio.

“Fin dall’inizio ho percepito che l’atteggiamento non era quello giusto. Approccio sbagliato e poca attenzione. Sconfitta giusta, che deve far riflettere ognuno di noi, a partire dal sottoscritto”, ha commentato mister Aimo Diana. Pantere in campo domenica a Livorno alle 17.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA