Serie C: pari a Lecco per il Seregno, stop per il Renate La penultima giornata del campionato di calcio di serie C girone A, si è chiusa per le compagini brianzole con un pareggio e una sconfitta: 1-1 per il Seregno a Lecco, 2-1 per il Renate con la Pergolettese.

Il Renate che aspirava alla terza posizione in classifica s’è visto superato dal FeralpiSalò. È costata cara la sconfitta interna (1-2) con la Pergolettese. I cremaschi sono apparsi più motivati delle pantere neroazzurre, anche perché avevano bisogno di trovare i tre punti per uscire definitivamente dalla zona play out. Nei 90’ minuti le due squadre si sono equamente divisi i due tempi. Nella prima frazione ha prevalso il Renate che passato in vantaggio alla mezzora con Possenti ha sprecato diverse occasioni per chiudere il match, tanto da permettere ai gialloblu ospiti di pervenire al pareggio al 40’ con Mazzarini.

Nella ripresa la Pergolettese entrava in campo determinata a trovare i tre punti di una salvezza certa, al contrario alle pantere brianzole sono stati in balia della determinazione della rabbio degli avversari che riuscivano a difendere il vantaggio realizzato al 4’ da Moreo. In casa del Renate non c’è stata alcuna recriminazione alla sconfitta subita anche se ha lasciato un po’ di amaro.

Nel derby di antica tradizione il Seregno è riuscito a stappare un prezioso pareggio 1-1 a Lecco sul rettangolo del Rigamonti. Passavano per primi i lariani allo scadere per primo tempo 46’ con Nepi, mentre gli azzurri brianzoli ristabilivano l’equilibrio al 20’ della ripresa con Kaleb Jimenez Castillo.

Un punto che lascia aperte ancora tante speranze al Seregno in virtù della sconfitta del Legnago contro l’Albinoleffe. Passo avanti importante della Pro Sesto che di misura è passata sul campo della Virtus Verona, mentre la Giana di Gorgonzola ha impattato 1-1 con la Triestina. In coda alla classifica c’è tanta fibrillazione per Giana, Seregno, Pro Sesto.

Domenica 24 aprile, alle 14.30, l’ultima giornata di campionato vedrà impegnati il Seregno che allo stadio Ferruccio ospiterà il Piacenza, mentre il Renate se la vedrà col FeralpiSalò e la Pro Sesto riceverà il Lecco. Il Legnago affronterà la difficile trasferta di Alessandria contro la JuventusU23. Sarà la 38esima ed ultima giornata a decretare la squadra che sarà promossa in serie B. Un titolo che dovrebbe meritare al Sudtirol per aver condotto il primo posto in classifica dalla prima all’ultima giornata.

