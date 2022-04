Serie C: il Seregno se la gioca all’ultima giornata con il Piacenza, tutte le possibilità per la classifica Il pareggio sul campo del Lecco ha sensibilmente avvicinato il Seregno alla conquista di un posto nei playout del girone A del campionato di serie C. Ma il destino dei brianzoli si gioca all’utlima giornata: ecco tutte le possibilità.

Il pareggio sul campo del Lecco ha sensibilmente avvicinato il Seregno alla conquista di un posto nei playout del girone A del campionato di serie C. L’1-1 maturato al termine di 90’ combattuti, grazie alle marcature di Alessio Nepi al 46’ del primo tempo per i lariani e di Kaleb Jimenez, che ha rialzato gli ospiti al 20’ della ripresa con un calcio di punizione insaccato dal limite, ha permesso al Seregno di salire a quota 33 punti in classifica, 3 in più del Legnago Salus e 2 in più della Giana Erminio.

Con una sola giornata da disputare, i veneti, sconfitti nei due scontri diretti, non hanno più la possibilità di superare i brianzoli, che con un altro pareggio nell’ultimo turno della regular season, quello in programma domenica 24 aprile, alle 14.30, in casa, con avversario il Piacenza, sarebbero sicuri di tenere dietro anche la compagine di Gorgonzola, sempre in virtù degli scontri diretti a favore.

In questo caso, Andrea Cocco e compagni si giocherebbero la permanenza nella categoria con la Pro Sesto. Per scavalcare i sestesi e godere del miglior piazzamento in classifica, che nei playout regalerebbe la salvezza al cospetto di un numero pari di reti dopo le partite di andata e ritorno, i seregnesi dovranno vincere contro il Piacenza e sperare che la Pro Sesto perda tra le mura amiche contro il Lecco.

Soltanto a fronte di uno scivolone interno contro il Piacenza, di un successo della Giana Erminio a Fiorenzuola, del Trento a Zanica contro l’Albinoleffe e del Mantova in casa contro la Pro Vercelli, per la formazione allenata da Maurizio Lanzaro si profilerebbe la retrocessione diretta, perché la forbice con la possibile avversaria nei playout salirebbe a più di otto lunghezze.

La prestazione a Lecco, comunque, ha fotografato un gruppo ancora vivo e sul pezzo, circostanza che lascia ben sperare per il finale del torneo.

«Il pareggio per noi è importantissimo -ha spiegato in sala stampa il centrocampista Andrea Invernizzi - È un punto fondamentale, ma adesso sappiamo che non dobbiamo perdere nell’ultima giornata. In settimana abbiamo lavorato molto con il mister e finalmente ci siamo sbloccati davanti. Non molleremo fino alla fine: il nostro obiettivo è salvarci e ci proveremo fino all’ultimo secondo».

