Serie C: il Seregno saluta capitan Borghese e Cernigoi Il Seregno ha comunicato di aver trovato l’accordo per la rescissione del contratto di capitan Martino Borghese; ai saluti anche l’attaccante Iacopo Cernigoi.

Il mister Mariani, dopo il derby col Renate, aveva provato a spegnere le voci su un addio. Lunedì in serata è arrivata la conferma: il Seregno ha trovato l’accordo per la rescissione del contratto di Martino Borghese, “accogliendo una richiesta avanzata per motivi personali dal suo capitano” spiega una nota.

Nella stessa giornata la notizia della cessione al Pescara dell’attaccante Iacopo Cernigoi.

Il capitano è stato protagonista del ritorno del Seregno in Serie C. Borghese lascia la Brianza dopo due stagioni e mezza con settantaquattro presenze (diciannove nel campionato in corso) e cinque reti (tre nel campionato in corso).

“La società ringrazia Martino per la professionalità e l’impegno che ha sempre dimostrato, sia in campo che all’interno dello spogliatoio, a testimonianza di un attaccamento alla causa che definire apprezzabile e profondo è riduttivo, e gli formula il più sincero in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale”, fa sapere il Seregno.

Ventidue le presenze per Cernigoi, venti in campionato e due in Coppa Italia, con sette reti (cinque in campionato e due in Coppa Italia) nella stagione in corso. Si trasferisce in Abruzzo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

A gennaio, dopo le feste, addio anche al portiere Ermanno Fumagalli, classe 82, ceduto alla Viterbese.

Intanto è stata formalizzata la cessione societaria da Davide Erba a Fabio Iurato e Giorgio Coviello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA