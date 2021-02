Serie C: il Renate espugna Livorno, vittoria di rigore al Picchi Vittoria di misura e tre punti d’oro per il Renate che ha espugnato il campo del Livorno grazie a un rigore realizzato da Galuppini al 25’ del primo tempo.

Vittoria di misura e tre punti d’oro per il Renate a casa del Livorno. Le pantere brianzole hanno espugnato il Picchi grazie a un rigore realizzato da Galuppini al 25’ del primo tempo, assegnato per un’uscita del portiere amaranto su Nocciolini giudicata irregolare. Protagonista il portiere Gemello che ha difeso il risultato fino al 94’. Renate sempre secondo nella classifica di Serie C con 50 punti, con un passo avanti sulla Pro Vercelli (47 punti, 0-0 con Olbia) e in attesa del posticipo della capolista Como (52) con la Giana Erminio.

Livorno-Renate 0-1

Livorno: Stancampiano, Parisi, Sosa, Blondett, Gemignani, Buglio, Castellano, Nunziatini, Bussaglia, Haoudi, Dubickas. In panchina: Neri, Marie Sainte, Deverlan, Bobb, Pallecchi, Canessa, Bueno, Caia. All. Dal Canto

Renate: Gemello, Anghileri, Damonte, Merletti, Magli, Kabashi, Ranieri, Rada, Marano, Galuppini, Nocciolini. In panchina: Bagheria, Marafini, Possenti, Lakti, Giovinco, Santovito, Maistrello, Burgio, Vicente. All. Diana

© RIPRODUZIONE RISERVATA