Serie C: 1-1 anche al ritorno, il Renate vola ai quarti di finale dei playoff per la prima volta nella storia Il Renate si qualifica ai quarti di finale dei playoff nazionali di Serie C per la prima volta nella sua storia: nel ritorno degli ottavi in Brianza ha pareggiato 1-1 col Matelica.

Pareggio 1-1 contro il Matelica anche al ritorno e il Renate si qualifica ai quarti di finale dei playoff nazionali di Serie C per la prima volta nella sua storia. La gara di ritorno si è giocata mercoledì in Brianza: pantere in vantaggio al 35’ con Elvis Kabashi, pareggio ospite al 58’ di Volpicelli. La doppia sfida promuove il Renate che quindi può continuare a inseguire il sogno della Serie B.

“È un grande orgoglio essere nelle prime 8, ed è un traguardo che condivido con ogni persona che lavora con me e per questo gruppo. Oggi abbiamo sofferto quando ce n’è stato bisogno, ma abbiamo anche sprecato molte chance per chiuderla definitivamente. Onore ad un Matelica dalle sette vite, ora il sogno continua. Non abbiamo nulla da perdere, vorrei che affrontassimo questa doppia sfida con la giusta spensieratezza”, ha commentato mister Aimo Diana.

