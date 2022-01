Serie B, Monza-Perugia LIVE alle 16.15: in campo per dimenticare Benevento Si chiude il girone di andata e i biancorossi di Stroppa, dopo il crollo in 9 contro 11 nel recupero in Campania, tornano sull’erba amica per continuare la scalata all’alta classifica

Dopo il tonfo di Benevento, il Monza torna in campo oggi alle 16.15 allo U-Power Stadium sfidando il Perugia per l’ultima giornata del girone di andata. Ma anche per un record: quello delle sette vittorie consecutive in casa, un parziale che solo tra il gennaio e l’aprile 1979 era riuscito a creare. Eppure, nei confronti diretti con gli umbri, i biancorossi contano 13 sconfitte su 22 sfide, pari al 59% delle partite giocate. Solo con il Genoa, nella categoria cadetta, il Monza riesce ad avere percentuali peggiori. In quel caso pari al 60%. Nei confronti con i perugini, il Monza ha perso anche 8 delle ultime 11 partite, ma è riuscito a vincere 6 volte e in tutte le circostanze lo ha fatto tra le mura casalinghe. Nella stagione in corso, il Grifone ha pareggiato 5 delle 9 partite lontane da casa disputate, ma si trova oggi di fronte una squadra – quella di Stroppa – che ha ottenuto più punti delle altre in campionato proprio sul terreno amico, ben 22 punti. Osservato speciale nel Perugia sarà Manuel De Luca, capocannoniere degli umbri con 6 gol e 2 assist all’attivo.

