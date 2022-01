Serie B, LIVE di Monza-Reggina alle 14: i biancorossi puntano sul fattore U-Power Nei turni casalinghi, nessuno ha collezionato più punti. Stroppa e ragazzi iniziano il girone di ritorno forti di 9 turni consecutivi di imbattibilità interna. I calabresi a secco di vittorie dall’inizio del mese di novembre

Il fischio d’inizio, oggi alle 14, sarà dato da Giacomo Camplone di Pescara. C’è lui a dirigere Monza-Reggina, 22esima giornata di B e prima di ritorno. Tre i precedenti con i biancorossi, tra cui quel Monza-Vicenza che lo scorso anno si sarebbe dovuto giocare a ottobre e che venne invece recuperato a inizio dicembre, dopo rinvio a causa Covid. Ma anche la finale di andata di Coppa Italia di C, nell’aprile 2019, sfida con la Viterbese vinta 2-1 dai biancorossi di Brocchi. Accanto a Camplone, oggi in campo anche Alessandro Giallatini e Valerio Colarossi della sezione di Roma 2.

Così, dopo lo 0-0 della partita di andata, le due squadre si ritrovano con differenti stimoli per rendere maggiormente positivo il loro percorso in questa B. La squadra di Stroppa ha fatto sin qui dello U-Power Stadium il valore aggiunto del proprio campionato, mantenendo la porta inviolata in 12 confronti casalinghi. Ma anche da un punto di vista offensivo i brianzoli non scherzano, con 11 partite consecutive in gol che accompagnano sino a questo match: le ultime quattro reti sono arrivate su sviluppi di palla inattiva. I turni di imbattibilità interna nel frattempo sono saliti a 9, che hanno contribuito a fare del Monza la squadra che ha collezionato il maggior numero di punti.

I calabresi, da parte loro, si presentano alla sfida con 7 partite consecutive senza successi e un solo punto nelle ultime tre partite esterne.

