Serie B, LIVE di Monza-Pordenone: davanti Boateng-Gytkjaer-Mota Carvalho Fischio d’inizio alle 18. A Brocchi manca lo squalificato Diaw, grande ex della sfida. Biancorossi a caccia del primo successo casalingo in questo 2021. Carlos Augusto e Balotelli fuori dall’undici titolare

1’pt- Si parte, prima palla per gli ospiti



Il Monza scende in campo con il vantaggio di sapere già della sconfitta del Venezia, caduto in casa contro il Brescia. Tre punti varrebbero il controsorpasso al secondo posto.



Dopo il forfait dell’ultimo minuto di martedì a Frosinone, settimana ancora con qualche contrattempo per Mota Carvalho, che giovedì ha lavorato in gruppo solo per parte della seduta.

Nella stessa giornata, assente invece Barberis, che ha accusato una tendinite acuta agli adduttori che l’ha costretto a saltare la convocazione per la gara odierna. Fuori per rotazione anche Anastasio.

Le formazioni.

Monza: Di Gregorio, Donati, Bellusci, Pirola, Sampirisi, Scozzarella, Armellino, Frattesi, Gytkjaer, Boateng, Mota Carvalho. A disposizione: Lamanna, D’Errico, Bettella, Scaglia, Barilà, Maric, Ricci, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Balotelli, D’Alessandro. All: Brocchi

Pordenone: Perisan, Barison, »Vogliaccio, Camporese, Chrzanowskim, Misuraca, agnino, Scavone, Mora, Ciurria, Butic. A disposizione: Bindi, Fasolino, Berra, Stefani, Banse, Secli, Foschiani, Biondi, Mallamo, Rossetti. All: Tesser

Nel vento di Pordenone, a fine novembre, finì 1-1 con gol di Maric e Brocchi assente. Uno dei grandi protagonisti fu Davide Diaw, all’epoca attaccante proprio dei friulani e oggi assente perché ammonito sotto diffida nel turno infrasettimanale con il Frosinone.

Si tratta però del terzo confronto stagionale tra i biancorossi e il Pordenone, affrontato anche in Coppa Italia, quando il Monza si impose ai calci di rigore dopo aver giocato buona parte del match in inferiorità numerica per l’espulsione di Barillà.

I biancorossi si presentano all’appuntamento con un trend non particolarmente positivo: nel 2021 è ancora alla ricerca di un successo casalingo. Allo U-Power Stadium sin qui solo tre pareggi e una sconfitta, quella maturata contro il Pisa. Solo il Pescara, con un punto conquistato, nell’anno solare ha fatto peggio nelle partite casalinghe.

Il Pordenone, da parte sua, è reduce da due sconfitte esterne e si presenta in Brianza con la consapevolezza di non aver mai perso tre gare fuori casa consecutivamente. Il punto di equilibrio potrebbe essere dato dal fatto che si sfideranno la squadra che ha subito meno gol in casa – ovvero il Monza con 8 reti incassati – e quella che ne ha presi meno in trasferta. Per il Pordenone, infatti, solo 10 reti incassate fuori casa.

Con cinque reti e cinque assist, nell’ultima sfida con il Pordenone Christian Gytkjaer è divenuto il primo giocatore del Monza ad avere ruolo attivo in almeno 10 gol stagionali.

A dirigere l’incontro sarà Eugenio Abbattista di Molfetta: assistenti Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore e Domenico Palermo di Bari. Quarto uomo, Manuel Volpi di Arezzo. Un solo precedente coi biancorossi per Abbattista: la gara di Coppa Italia Padova-Monza del 5 agosto 2018.

