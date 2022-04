Serie B, LIVE di Monza-Ascoli dalle 19: ultimi 5’, biancorossi sempre sul 2-0 Barberis inventa su punizione, l’ex Spal gira in rete dopo deviazione di Guarna per l’1-0. Poi Ciurria guadagna il rigore che il danese trasforma. Proteste ospiti per il secondo giallo non dato ad Antov, a recupero scaduto.

Già senza Paletta e Marrone, altro forfait dell’ultima ora. Tra i bianconeri, in campo dall’inizio gli ex Bellusci, Ricci e Guarna.

43’st- Partita che ha ormai poco da chiedere e continue sportellate che continuano a interrompere il gioco



40’st- Esce tra gli applausi Mattia Valoti, al suo posto Colpani. Esce anche Ciurria, dentro Favilli



39’st- Ultimi minuti di gara anche a Pisa, con i toscani in 10 contro 11 contro il Brescia per l’espulsione di Lucca. All’Arena Garibaldi si è iniziato qualche minuto prima il secondo tempo



36’st- Sottil ci prova con De Paoli, che prende il posto di uno spento Iliev



35’st- Fallo di Pereira su Dionisi, l’Ascoli può giocarsi una palla ferma poco fuori l’area, sul centrosinistra. Falasco in mezzo, Baschirotto stacca oltre Caldirola ma non impatta bene



34’st- Cartellino a Valoti per fallo su Salvi. Il ritmo lento del secondo tempo rende più imprevedibili le giocate individuali ed espone il Monza anche a rischi come questo



31’st- Falasco dalla destra taglia l’area sul secondo palo, con Baschirotto che sfugge a D’Alessandro ma non trova l’impatto. Occasione dell’Ascoli per riaprirla. E poi fuori subito D’Alessandro, al suo posto Machin



29’st- Baschirotto in anticipo su D’Alessandro, palla a Paganini che batte a colpo sicuro, ma Di Gregorio dice di no a lui e allo stesso Baschirotto che nel frattempo si era avventato sulla ribattuta. Ma il gioco era stato fermato per posizione irregolare di Paganini



28’st- Colpo di genio di Valoti che dal centrosinistra taglia il campo e pesca Ciurria sul palo lontano. Aggancio fallito per neanche mezzo metro, ma buona occasione per il Monza



26’st- Dionisi con un bel colpo sotto, D’Alessandro si appoggia e l’attaccante ascolano si lascia cadere, reclamando un rigore che non c’era e non gli viene concesso. Dionisi che all’andata colpì due pali, come sempre molto pericoloso



24’st- Bruttissimo intervento da dietro di Falasco su Mota. Neanche un cartellino, con la stessa misura adottata per Antov alla fine del primo tempo. Ora tamponato anche Ciurria, che resta a terra. Ritmo basso e continuamente interrotto



23’st- Dentro Bidauoi per Saric. Il tutto davanti ai 4633 presenti, per un incasso di poco meno di 35mila euro



22’st- Tacco di Valoti per mandare Pereira in profondità. Poi Mota che trova l’angolo colpendo Caligara e finendo a terra su un terreno scivoloso, che sta minando anche l’equilibrio di Dionisi



19’st- Parte Ciurria di sinistro, centrato Bellusci. L’Ascoli riparte, ma il Monza chiude bene. Quella di questa sera è un’altra squadra rispetto a quella scesa in campo a Como domenica pomeriggio



18’st- Mota per Pedro, che a memoria punta sul dischetto: Valoti giù al limite, agganciato da Collocolo. Punizione da ottima posizione



17’st- Fase di ritmo più basso, con Mota che si fa vedere con una rasoiata in mezzo dalla destra, che non trova però deviazioni



15’st- Dopo il cambio Caligara-Buchel per l’Ascoli, dentro Mota Carvalho al posto di Gytkjaer



11’st- Simpatico siparietto durante l’intervallo, con un gruppo di ragazzini che ha intonato il coro «un presidente, c’è solo un presidente» per Silvio Berlusconi, che si è alzato per contraccambiare il saluto. Intanto giallo a Donati che al limite stende Saric.



9’st- La risposta del Monza! Ciurria allunga e da posizione centrale tenta di piazzare il colpo da biliardo, ma Guarna respinge



5’pt- Ancora Ascoli, che è partito fortissimo: esterno di Saric che prova un cross capace di trasformarsi in tiro in porta. Di Gregorio alza, terzo angolo per i bianconeri. Sulla battuta di Falasco, Di Gregorio di pugni respinge



4’pt- Falasco dalla bandierina, Gytkjaer anticipa Bellusci e devia di nuovo in corner, sfiorando la traversa sopra Di Gregorio



3’pt- Collocolo dalla destra la mette in mezzo, Donati in spaccata libera. L’Ascoli resta in avanti, con Baschirotto però accompagnato fuori da D’Alessandro. Poi subito Dionisi che trova l’angolo



1’st- Si ricomincia: Donati al posto di Antov e Salvi e Dionisi in campo al posto di Ricci e Botteghin



La posizione di Ciurria a far da elastico tra centrocampo e attacco è l’arma vincente di Stroppa, nel primo tempo. Proprio l’ex Pordenone è il più attivo, anche a livello di conclusioni. L’Ascoli si fa vedere con Saric, poi Valoti la sblocca ribadendo in rete una splendida punizione di Barberis, alzata sull’incrocio dall’ex Guarna. Il raddoppio arriva al 28’ con Gytkjaer, che la spedisce dentro dagli undici metri dopo che Ciurria si era fatto stendere in area.



45’pt+5- Finisce solo ora il primo tempo. Forti proteste dell’Ascoli, con Bellusci che si fa sentire per quel mancato secondo giallo che secondo gli ascolani avrebbe meritato Antov



45’+4- Recupero finito da due minuti, si prosegue con i soccorsi a Saric, molto dolorante. Scintille tra Bellusci e Molina. Saric molto dolorante dopo l’intervento di Antov



45’pt+3- Clamoroso errore di Antov, che da dietro a metà campo stende Saric. Antov, già ammonito e a recupero scaduto, viene graziato da Gariglio



45’pt+2- Brivido finale per il Monza, con Boschirotto che crossa dalla destra, Paganini che la rimette in mezzo e Ricci di sinistro dal dischetto si fa neutralizzare da Di Gregorio



45’pt- Due i minuti di recupero. Concessi anche per lo scontro fortuito tra Ciurria e Valoti, con l’ex Spal rimasto a terra per un colpo al volto



45’pt- Monza che chiude in possesso questa prima metà gara. Palleggio lento ad aspettare i due fischi di Gariglio. Ancora non è stato comunicato l’eventuale recupero



41’pt- Boschirotto dalla destra, con un destro ciabattato che non è né tiro né cross. Di Gregorio si abbassa e blocca. Troppo poco Ascoli per impensierire il Monza, in questo primo tempo



39’pt- Ciurria si porta la palla spasso dal centro alla sinistra, poi tocco sotto sul secondo palo cercando e trovando Gytkjaer: stacco ma colpo di testa senza forza, con la palla che non scende



36’pt- La squadra di Sottil non è ancora riuscita a cambiare passo. Ma il Monza sin qui non è caduto nel tranello di fare accademia e rallentare, asfissiando sul nascere la manovra bianconera. Così Buchel è costretto a provare la soluzione dalla lunghissima distanza: palla in curva Pieri



34’pt- Prolungato possesso del Monza, agevolato da un Ascoli che non ha ancora smaltito il colpo. D’Alessandro si inventa una discesa a cento all’ora in area, cross in mezzo e nuovo corner



31’pt- Imprendibile Curria! Affonda in area del centro sinistra, Baschirotto devia e Gytkjaer non ci arriva per centimetri. Secondo angolo Monza



28’pt- GOL DEL MONZA! Calcia Gytkjaer con il destro, piatto sotto al sette, Guarna dall’altra parte. Settimo centro stagionale per il danese



27’pt- RIGORE PER IL MONZA. Ciurria aggira Botteghin e calcia prendendo le gambe dell’ex Pordenone



25’pt- Si fa vedere Carlos: palla al piede, via tra tre, appoggio a D’Alessandro che attende e gliela ridà. Cross in mezzo e primo corner per il Monza



23’pt- Grande occasione Ascoli: Iliev si libera di Caldirola e mette sulla corsa Paganini, più veloce di Pereira: colpo sotto da lontano per sorprendere Di Gregorio ma palla fuori misura



19’pt- Ciurria si abbassa di qualche metro a raccogliere lo scarico dei centrocampisti e questa posizione gli regala quell’imprevedibilità che lo rende imprendibile in questi primi venti minuti. Intanto giallo ad Antov, che prima sbaglia lo stop poi stende Saric



16’pt- GOL DEL MONZA! Barberis pennella su punizione un destro a giro che Guarna devia sull’incrocio, Valoti arriva e in girata di destro insacca il vantaggio



14’pt- Ancora Ciurria che scappa sulla destra, Falasco lo mette giù e si prende il giallo



13’pt- Gioco fermo da un paio di minuti per l’intervento di D’Alessandro su Saric: scivolata da dietro a metà campo e sanitari in campo



10’pt- Palle sporche in serie a metà e il Monza prova ad affondare con verticalizzazioni improvvise. Ascoli abbastanza schierato e la manovra dei padroni di casa ne risente. Intanto accanto a Gytkjaer è Ricci a farsi trovare accanto, con Valoti più dietro



7’pt- Ricci spezza il ritmo del Monza, approfittando di un controllo difettoso di Pereira: Saric arriva a rimorchio e dal limite calcia un destro basso che Di Gregorio non ha fatica a bloccare



5’pt- Ciurria innesca Gytkjaer, il danese chiude lo scambio e Ciurria fa partire un sinistro violento che termina a lato. Prima occasione Monza



3’pt- D’Alessandro scappa sulla sinistra, intervento “alla Bellusci” di Bellusci: scivolata energica sulla palla e chiusura. Ma il gioco era stato fermato



2’pt- Presente in tribuna anche Silvio Berlusconi, come sempre succede ormai da tempo a questa parte per le sfide casalinghe



1’pt- Partiti. Primi scambi nella metà del Monza, poi Gytkjaer allunga la squadra



Con l’assenza di Dionisi, fascia al braccio per Bellusci, con la maglia bianconera. Se la vedrà con Gytkjaer e Valoti, coppia d’attacco di questa sera davanti a Mota e Mancuso, accomodati in panchina



Nel pomeriggio, intanto, 4-3 del Parma al Como. In contemporanea a Monza-Ascoli, stasera in campo anche Pisa-Brescia, Vicenza-Crotone e Cittadella-Perugia.



Buon colpo d’occhio dello U-Power, con la previsione di 4500 presenti che dovrebbe essere superata.



Pacchetto a tre sperimentale, quello messo in campo da Stroppa. Che sapeva di dover rinunciare ai suoi due centrali, ma ora si trova a gestire anche l’indisposizione di Sampirisi, che a Como aveva rimediato un colpo al collo del piede. Primo davanti a Di Gregorio sarà dunque Caldirola, con Antov e Carlos ai suoi lati.



Le formazioni

Monza: Di Gregorio, Antov, Caldirola, Carlos Augusto, Pedro Pereira, Ciurria, Barberis, Molina, D’Alessandro, Valoti, Gytkjaer. A disposizione: Lamanna, Donati, Machin, Mancuso, Bettella, Favilli, Siatounis, Ramirez, Colpani, Brescianini, Mota Carvalho, Pirola. All: Stroppa

Ascoli: Guarna, Baschirotto, Bellusci, Botteghin, Falasco, Saric, Buchel, Collocolo, Ricci, Iliev, Paganini. A disposizione: Leali, Bolletta, Salvi, Tavcar, Dionisi, Bidaoui, Palazzino, Caligara, Franzolini, Maistro, De Paoli, Fontana. All: Sottil



Stroppa lo aveva detto in settimana: valuteremo le condizioni di D’Alessandro e Sampirisi, usciti malconci dal derby di Como. C’era ottimismo per il loro recupero, ma a meno di un’ora dal match è arrivata l’ufficialità: Sampirisi out e in tribuna. Ed emergenza in difesa



Gariglio non ha forse negli occhi la miglior versione del Monza. Se è vero che quest’anno il fischietto di Pinerolo ha diretto il sofferto 1-0 con cui i biancorossi hanno liquidato l’Alessandria nel girone di andata e lo scorso anno ha scandito i 90 di gioco di Reggiana-Monza, uno dei momenti più difficile della gestione Brocchi. Ma visto che a ciò si aggiunge anche l’Imolese-Monza dei playoff di C del 2019, l’occasione di stasera è di quelle ghiotte per far ricredere anche il gusto estetico di chi imparziale lo deve essere per definizione, ma resta pur sempre uno spettatore privilegiato del match. Solo che al fischio d’inizio delle 19 di questo Monza-Ascoli, Stroppa deve fare a meno oltre che di Vignato e Mazzitelli (assente dell’ultima ora a Como) anche a Marrone e Paletta, che proprio in riva al lago ha riportato una lesione di primo grado al polpaccio.

«L’Ascoli è ben organizzato e ha cambi importanti», ha spiegato alla vigilia il tecnico del Monza. «Dispone di giocatori bravi nell’uno contro uno e di temperamento, strutturati in mezzo al campo e che in questa categoria possono fare la differenza. È una partita molto difficile, affrontiamo una squadra che sta bene a livello psicofisico».

Stroppa deve fare i conti anche con un Sampirisi non al meglio, per un colpo preso al collo del piede a Como, e un D’Alessandro uscito acciaccato dallo stesso derby.

© RIPRODUZIONE RISERVATA