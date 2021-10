Serie B, LIVE di Lecce-Monza alle 20.30: biancorossi in casa della squadra più in forma Stroppa e ragazzi in Salento per giocarsi 90 difficili minuti di gara: di fronte ci sarà l’avversario che - al pari di Pisa e Cosenza - nel mese di settembre ha totalizzato il maggior numero di punti. Il doppio dei brianzoli

Eugenio Abbattista porta in dote buoni precedenti con il Monza: lo scorso anno, 2-0 al Pordenone e 1-3 a Salerno per i biancorossi con la sua direzione di gara, che cancello la sconfitta per 1-0 patita in Coppa Italia nell’agosto 2018. Il fischietto di Molfetta dirigerà la sfida di oggi tra Lecce e Monza, coadiuvato da Bercigli di Firenze e Della Croce di Rimini. Fischio d’inizio alle 20.30 allo stadio di via Del Mare.

Ma c’è anche una lunga tradizione di pareggi tra i salentini e i biancorossi, in serie B, che sono usciti dal campo senza vincitori né vinti in 15 occasioni. È però dal 1985 che il Monza non perde con il Lecce, al quale ha nel frattempo strappato due vittorie e imposto 5 pareggi. Quello di oggi è però un avversario particolarmente in forma: Lecce che nel mese di settembre ha guadagnato punti, come solo Pisa e Cosenza sono riusciti a fare: 10, al cospetto dei 5 incamerati dal Monza. Tra i protagonisti annunciati del match, Francesco Di Mariano tra i pugliesi. Il classe ‘96 in questo avvio di campionato ha già timbrato il cartellino tre volte. Il Monza, da parte sua, se nella sfida odierna è orfano dell’infortunato Mota, confida anche nell’estro del baby Samuele Vignato, anno 2004 sulla carta d’identità alla voce data di nascita. È lui il primo giocatore nato dopo il 2003 ad aver segnato in un match di A e uno di B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA