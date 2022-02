Serie B, LIVE di Cremonese-Monza: alle 16.15 sfida tra le due quarte della classe Seconda giornata di ritorno e altra sfida di alta classifica per Stroppa. Di fronte c’è una squadra battuta 1-0 all’andata e 0-2 nell’ultimo confronto esterno allo Zini. I biancorossi cercano di stabilire il loro record di partite consecutive a segno: mai sono riusciti ad andare a bersaglio 13 volte di fila nella loro storia

L’ultima volta era stato il derby con la Pro Sesto, in serie C. Era l’ottobre 2008 e – pochi mesi dopo Paganese-Monza – Davide Massa di Imperia dirigeva una partita dei biancorossi. Una lunga parentesi che si chiude oggi, domenica 6, con la trasferta di Cremona che vale la 21esima giornata di B. Con Massa, in campo anche Lo Cicero di Brescia e Rocca di Catanzaro, con Di Martino di Teramo al Var. Ci saranno loro a testimoniare il tentativo del Monza di infilare la propria miglior serie di partite consecutive in rete, in serie B. Sono 12 i turni che Stroppa e compagni fanno centro almeno una volta nell’arco dei 90 minuti, come era successo solo nel 1956 e nel 1959. Di fronte oggi ci sarà però un avversario che ha perso solo una delle ultime 8 sfide interne contro i brianzoli, quella del dicembre 2020 con Barillà e Frattesi a bersaglio, in una gelida sera invernale di piena “zona rossa”. La continuità realizzativa (con percentuale record del 13%) del Monza in questo campionato è avvalorata dai pochi tiri nello specchio che Mota e compagni riescono a collezionare durante le gare: i 10 uomini davanti a Di Gregorio, infatti, sono penultimi per il numero di tiri nello specchio, con 64 tentativi. Solo il Pordenone, con 54, ha fatto peggio. I grigiorossi, dopo quattro successi consecutivi, hanno perso l’ultimo match di campionato con il Lecce (1-2). E oggi si presentano in campo forti di una consapevolezza: è nei secondi 45 minuti di gara che riescono a collezionare il maggior numero di punti, visto che nessuno è riuscito a metterne insieme 33. Merito anche degli uomini assist Fagioli e Buonaiuto, che hanno messo a segno 5 assist a testa. Dall’altra parte, il Monza si affida ancora a Mota Carvalho, già a rete 7 volte in questa stagione, oltre il proprio personale di 6 messo a segno la scorsa stagione. L’ultimo portoghese ad avere segnato più reti in B in una stagione è stato João Silva, con la maglia del Bari, nel 2013-2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA